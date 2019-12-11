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慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

慘死街道的毛小孩不再被當成垃圾處理了！目前街道犬貓遺體多由清潔隊以垃圾袋清運，連同家庭垃圾焚化，新竹市議會議長許修睿提案要求市府比照台北市作法，裝箱、冰存後集中送寵物殯葬業者火化，動保所與環保局已擬訂處理流程，將人道處理街道意外死亡的毛小孩，讓牠們能善終，成為友善動物的城市。

許修睿今年8月在市議會臨時會提案指出，目前環保單位清掃街道發現或有民眾通報犬貓等動物屍體時，都是以垃圾袋清運，並與家庭廢棄物一起焚化，過程中並未查證是否有晶片登記，且將動物遺體視為廢棄物焚化，與推廣尊重生命等相關政策背道而馳。

台北市早已訂定街道犬貓遺體處理作業流程，街道犬貓遺體以專用禮箱盛裝送至冰櫃冰存，確認是否為走失犬貓，若確認為流浪犬貓，委由專業的寵物殯葬業處理後事，與廢棄物分開焚化，讓讓不幸亡故的毛小孩有尊嚴地一路好走。

許修睿認為動保所內流浪動物遺體已委託專業寵物殯葬業焚化，尊重生命不應有所侷限，所內、所外流浪動物遺體應以相同方式對待，提案要求市府編列預算製作動物遺體專用禮箱、動保園區設置專用冰櫃，並訂定新竹市街道犬貓遺體處理作業流程，委託專業寵物殯葬業代為焚化。

動保所已與環保局研商擬訂作業流程，街道犬貓遺體由清潔隊員裝袋、裝箱後送到動保所冰存，如有晶片將通知飼主處理及造冊列管，流浪犬貓則委由犬貓遺體專業焚化業者處理。

動保所指出，委託焚化處理部分預計下個月公開招標，並將訂製專用袋子與箱子，最快春節後實施，讓慘死街頭的毛小孩不再被視為廢棄物處理，可獲得更人道的方式處理，得以善終，飼主也有機會見毛小孩最後一面，也呼籲飼主務必注意寵物去向，避免犬貓走失流落街頭慘遭不測。

新竹市將比照台北市人道處理街道犬貓遺體，裝袋、裝箱送動保所冰存後，委由寵物殯葬業...
新竹市將比照台北市人道處理街道犬貓遺體，裝袋、裝箱送動保所冰存後，委由寵物殯葬業火化。圖／台北市環保局提供
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新竹市將比照台北市人道處理街道犬貓遺體，裝袋、裝箱送動保所冰存後，委由寵物殯葬業...
新竹市將比照台北市人道處理街道犬貓遺體，裝袋、裝箱送動保所冰存後，委由寵物殯葬業火化。圖／台北市環保局提供
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寵物毛小孩廢棄物

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