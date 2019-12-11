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八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市政府欲年花420萬元租私人農地興建八德轉運站，日前在議會聯席審查預算掀起不小爭議，今天預算二三讀，該筆420萬元租金確定遭刪除，但擱置的4596萬元興建經費未被刪除，代表有興建費卻無租地預算，八德轉運站淪為「無地可蓋」的窘境，市府交通局表示，會依議會決議辦理，會積極尋覓是否周邊仍有合適土地可以興建，再向議會說明。

八德轉運站初步規畫在距離大湳交流道600公尺處的一處1500坪特定農業區用地興建，由於該筆土地為私人地主所有，市府無法徵收，地主也不願賣，經協商議價，以公告現值10%原則租用，談到一坪租金211元，一年租金420萬元，一次要租20年，總租金8400萬元，不過這筆預算被國民黨團議員認為有疑慮，為何市府非得要租地興建，是否有圖利地主嫌疑？

雖市府交通局後解釋，有積極向地主議價調降租金，並認為該筆土地區位適合，設置轉運站也有營運潛力等，但今天二三讀審查預算，交通局明年編列的該筆420萬元租金未能恢復，代表刪除確定，不少交通局人員得知後傻眼，由於租地費用沒了，興建轉運站計畫恐生變。

市府交通局指出，原本預計八德轉運站要在本月開工興建，明年已先編列4596萬元興建經費，另中央也有補助興建經費3500萬餘元，工程案已在本月9日開標，共計2家投標，僅1家為合格標，目前工程案評選會議還未進行，也尚未決標，後續將依照議會決議辦理。

交通局人員說，議員提議在大湳水上樂園用地興建，但該處陸域範圍面積不大且分散，又用地編定為水利用地，另未來有三鶯線延伸大湳捷運路線經過，考量其面積大小、適法性及捷運路線等因素，實難做為轉運站之用，之後會再盤點周圍是否仍有合適用地並行檢討。

市府交通局指出，大湳水上樂園用地陸域範圍面積不大且分散，又用地編定為水利用地，不...
市府交通局指出，大湳水上樂園用地陸域範圍面積不大且分散，又用地編定為水利用地，不適合作為轉運站之用，之後會再盤點周圍是否仍有合適用地並行檢討。圖／桃園市交通局提供
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捷運三鶯線農地

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