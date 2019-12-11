親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

2019-12-11 17:22聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市貓裏山公園縣定古蹟賴氏節孝坊，市公所擬搬遷重回三角公園，打造文化景點，苗栗縣文化資產審議委員今天會勘，初步認為節孝坊136年前原始設置地點在文昌祠旁，搬遷師出無名，且一動不如一靜，意見將提交文資審議委員大會討論，市公所表達尊重的立場。

賴氏節孝坊1979年從苗栗市三角公園搬遷到貓裏山公園，市公所計畫優化南苗市區的門面三角公園，計畫節孝坊重回40年前的舊地三角公園，打造文化景點，縣府文化局文化資產科長郭靜芳、市公所主任秘書邱宏宬，及文資委員廖志中、古鎮清、李建緯等人今天下午2點半會勘。

文資委員都認為，賴氏節孝坊有稀有性及珍貴性，更難得是保存相當完整，如果要回復原來場景與歷史記憶，節孝坊最初是清朝光緒9年（1883年）設在文昌祠右側，清朝宣統元年（1909年）因道路拓寬，遷至三角公園旁天雲廟右側巷子口，民國68年天雲廟改建，再度遷移到貓裏山公園。

此外，節孝坊砂岩底座有點龜裂的現象，搬遷恐怕造成底座崩裂，除非有工程或道路拓寬的需要，會危及節孝坊安全，才來適當的遷移，搬遷或多或少造成損害，搬遷爭議性會比較大，一動不如一靜，留在原地保存比較恰當。

文資科指出，節孝坊是古代表揚守寡婦女、終生守一的堅貞風範而設，賴氏節孝坊是旌表賴四娘事蹟而建的牌坊，賴四娘生於清朝嘉慶11年（1806年），幼年指腹給舉人劉獻廷兒子劉金錫為妻，賴四娘14歲時丈夫過世，她矢志守寡，夫弟舉人劉禎有感於孝節可風，呈請清廷旌表，光緒9年奉准立坊，賴四娘時年78歲，5年後過世。

苗栗市貓裏山公園縣定古蹟賴氏節孝坊，市公所擬搬遷重回三角公園，苗栗縣文化資產審議...
苗栗市貓裏山公園縣定古蹟賴氏節孝坊，市公所擬搬遷重回三角公園，苗栗縣文化資產審議委員今天會勘，初步認為一動不如一靜。記者范榮達／攝影
分享
苗栗市貓裏山公園縣定古蹟賴氏節孝坊，市公所擬搬遷重回三角公園，苗栗縣文化資產審議...
苗栗市貓裏山公園縣定古蹟賴氏節孝坊，市公所擬搬遷重回三角公園，苗栗縣文化資產審議委員今天會勘，初步認為一動不如一靜。記者范榮達／攝影
分享

文化資產文化局苗栗縣

延伸閱讀

金沙戲院留不留 文資開發都盼金門好

天理教嘉義東門教會提報古蹟審議 保存文化資產

強化文資保存 鄭宏輝提三大主張完善文資管理體...

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝...

相關新聞

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

2019-12-11 14:49

桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19

桃園公費流感疫苗已接種12萬多劑 第3波明年一月注射

2019-12-11 14:59

追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡 眾藝術家聯展致敬

2019-12-11 14:58

農會被搶警鈴大作… 莫驚 演習啦！

2019-12-11 13:14

老嫗寒雨中蹲坐路旁顫抖 暖警細心照料助返家

2019-12-11 13:07

歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

2019-12-11 12:40

桃市鍋物、湯圓抽檢揭曉 有無防腐劑、過氧化氫看這邊

2019-12-11 12:29

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

迎竹市動物園開園 台鐵彩繪列車上路

2019-12-10 23:50

頭家我最大／春日路大塞車 讀者「堵」氣

2019-12-10 23:02

桃園總預算審查 今將激烈攻防

2019-12-10 22:40

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

友善石虎生態給付苗栗頒發53.5萬 明年擴大苑裡、西湖

2019-12-10 21:22

老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大咖站台

2019-12-10 19:23

影／石虎保育自治條例通過 苗栗縣長：有法源依據保育石虎

2019-12-10 18:12

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

新竹縣「雲裳烏龍」高山特等茶頒獎 1台斤18萬標出

2019-12-10 17:24

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

屏縣議員潘淑真當選無效確定 「 落選頭」洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

聖誕紅花節 桃園山城小旅行

2019-12-10 23:57

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top