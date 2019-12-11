賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

苗栗市貓裏山公園縣定古蹟賴氏節孝坊，市公所擬搬遷重回三角公園，打造文化景點，苗栗縣文化資產審議委員今天會勘，初步認為節孝坊136年前原始設置地點在文昌祠旁，搬遷師出無名，且一動不如一靜，意見將提交文資審議委員大會討論，市公所表達尊重的立場。

賴氏節孝坊1979年從苗栗市三角公園搬遷到貓裏山公園，市公所計畫優化南苗市區的門面三角公園，計畫節孝坊重回40年前的舊地三角公園，打造文化景點，縣府文化局文化資產科長郭靜芳、市公所主任秘書邱宏宬，及文資委員廖志中、古鎮清、李建緯等人今天下午2點半會勘。

文資委員都認為，賴氏節孝坊有稀有性及珍貴性，更難得是保存相當完整，如果要回復原來場景與歷史記憶，節孝坊最初是清朝光緒9年（1883年）設在文昌祠右側，清朝宣統元年（1909年）因道路拓寬，遷至三角公園旁天雲廟右側巷子口，民國68年天雲廟改建，再度遷移到貓裏山公園。

此外，節孝坊砂岩底座有點龜裂的現象，搬遷恐怕造成底座崩裂，除非有工程或道路拓寬的需要，會危及節孝坊安全，才來適當的遷移，搬遷或多或少造成損害，搬遷爭議性會比較大，一動不如一靜，留在原地保存比較恰當。