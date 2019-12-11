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桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三讀會黨團協商拍板歲入歲出各刪14億元，刪除率1.1％較去年低，不過，國民黨團提出4項決議，包含市府自刪12億元要以浮濫人事、活動及非必要機關支出為主等；市長鄭文燦說，桃園逢建設黃金期，感謝議員寶貴建議，市府將積極向中央爭取調整統籌分配稅款，以健全桃園財政。

桃園市109年度總預算在議會聯席審查時，歲入與歲出連同公務、營業、非營業基金共擱置61億餘元，刪除更高達90億餘元，今天經各黨團內部協商，再經市長、議長折衝協調，原訂早上11點開二三讀會，延至中午12點40分才開會，最後逐頁審查擱置與刪除預算，部分刪除預算敗部復活，共刪除2億元預算，另授權12億元由市府自刪，最後歲入審定數為1090億800萬元，歲出審定數為1228億3400億元，債務償還400億元、債務舉措538億2600萬元。

2億元刪除部分，包含交通局免費公車營運及宣導刪除2千萬元、新聞處市政行銷費用刪除1千萬元、吉祥物費用刪除4百萬元、文化局補助影視產業1千萬元、觀旅局台日觀光高峰論台5百萬元、交通局八德轉運站租地420萬元等，另12億元授權市府在擱置項目中調整刪除。

市議員舒翠玲也代表國民黨黨團提出4項主決議，包含歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫人事、活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、債務還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。

另刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金；市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理；市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。

國民黨團書記長梁為超說，從一讀會起黨團就發出多次甲級動員，議員堅守審查每條預算，也為此召開2次黨團會議，針對意見相左部分多所探討，直到今天中午12點才拍板，透露黨團本目標要刪除20億元，但採取共識決，通過刪除歲入歲出預算各14億元，另黨團也將嚴格要求市政府賣地所得挹注市庫，不得超過50億元，要求市府財政量入為出，不要債留子孫。

桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三...
桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三讀會黨團協商拍板歲入歲出各刪14億元，刪除率1.1％較去年低，市長鄭文燦感謝議員提供各項市政建議。記者張裕珍／攝影
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桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三...
桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三讀會黨團協商拍板歲入歲出各刪14億元，刪除率1.1％較去年低。記者張裕珍／攝影
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桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三...
桃園市109年度總預算歲出編列1242億餘元創新高，歷經12天聯席審查，今天二三讀會黨團協商拍板歲入歲出各刪14億元，刪除率1.1％較去年低，會前市長鄭文燦（中）到國民黨團辦公室協商。記者張裕珍／攝影
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債務國民黨文化局

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