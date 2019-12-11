桃園公費流感疫苗已接種12萬多劑 第3波明年一月注射

桃園市政府今年採購56萬8500劑公費流感疫苗分批接種，第一階段學生及醫事人員11月15日開始注射，至12月10日已接種9.2萬餘劑；第二階段長者及幼兒於12月8日開打，共計282家流感疫苗合約院所提供接種服務。

市長鄭文燦今天到桃園區衛生所了解接種情形，慰勞基層醫事人員辛勞，也呼籲市民朋友注意保暖，並配合流感疫苗開打時程儘速完成接種，守護自身及周遭親友健康。

鄭文燦表示，第一階段目前已有158所學校、6萬3000位學生、2萬9000位醫事人員完成接種；第二階段自12月8日起，提供65歲以上長者及幼兒至指定醫療院所注射疫苗，截至12月10日，已有3萬2000位長者及幼兒完成接種。

鄭文燦說，流行感冒疫苗接種目前已成為公共衛生常態，市府今年特別編列預算，追加1萬1000劑流感疫苗，提供幼兒園及高中小學教師優先接種，就職本市高中職以下教師明年1月1日起公假前往特約院診所施打，提升安全防護力。另外，市府也針對長者提供肺炎鏈球菌疫苗注射服務，長者可至指定醫療院完成接種，避免相關併發症產生。

衛生局說明，桃園市今年共計採購公費四價流感疫苗11月15日起分三階段開打，上述為第一、二階段接種對象為，第三階段明年1月1日起為其他公費對象。統計今年全市已接種12.4萬多劑疫苗，總接種數預估將達到59萬人次。

為方便民眾接種疫苗，除了282家合約醫療院所，另社區、機構、幼兒園及職場接種站也已經陸續安排，預計於明年1月起開始設立，提升民眾接種便利，期望能在進入流感季前完成接種作業。

衛生局局長王文彥提醒，民眾應保持良好個人衛生習慣，如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

另外，桃園市政府在合約醫院儲備流感抗病毒藥劑，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應無虞。若有流感疫苗接種相關問題可撥打衛生局防疫專線0800033355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。