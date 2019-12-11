親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

桃園公費流感疫苗已接種12萬多劑 第3波明年一月注射

2019-12-11 14:59聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市政府今年採購56萬8500劑公費流感疫苗分批接種，第一階段學生及醫事人員11月15日開始注射，至12月10日已接種9.2萬餘劑；第二階段長者及幼兒於12月8日開打，共計282家流感疫苗合約院所提供接種服務。

市長鄭文燦今天到桃園區衛生所了解接種情形，慰勞基層醫事人員辛勞，也呼籲市民朋友注意保暖，並配合流感疫苗開打時程儘速完成接種，守護自身及周遭親友健康。

鄭文燦表示，第一階段目前已有158所學校、6萬3000位學生、2萬9000位醫事人員完成接種；第二階段自12月8日起，提供65歲以上長者及幼兒至指定醫療院所注射疫苗，截至12月10日，已有3萬2000位長者及幼兒完成接種。

鄭文燦說，流行感冒疫苗接種目前已成為公共衛生常態，市府今年特別編列預算，追加1萬1000劑流感疫苗，提供幼兒園及高中小學教師優先接種，就職本市高中職以下教師明年1月1日起公假前往特約院診所施打，提升安全防護力。另外，市府也針對長者提供肺炎鏈球菌疫苗注射服務，長者可至指定醫療院完成接種，避免相關併發症產生。

衛生局說明，桃園市今年共計採購公費四價流感疫苗11月15日起分三階段開打，上述為第一、二階段接種對象為，第三階段明年1月1日起為其他公費對象。統計今年全市已接種12.4萬多劑疫苗，總接種數預估將達到59萬人次。

為方便民眾接種疫苗，除了282家合約醫療院所，另社區、機構、幼兒園及職場接種站也已經陸續安排，預計於明年1月起開始設立，提升民眾接種便利，期望能在進入流感季前完成接種作業。

衛生局局長王文彥提醒，民眾應保持良好個人衛生習慣，如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。

另外，桃園市政府在合約醫院儲備流感抗病毒藥劑，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑，目前藥劑供應無虞。若有流感疫苗接種相關問題可撥打衛生局防疫專線0800033355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

王文彥表示，第三波公費疫苗對象包含50歲以上成人、高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒父母、機構對象、禽畜業者、防疫人員及幼兒園及托育機構專業人員。

鄭文燦市長到桃園區衛生所了解第二波接種情形，也慰勞基層醫事人員辛勞。記者鄭國樑/...
鄭文燦市長到桃園區衛生所了解第二波接種情形，也慰勞基層醫事人員辛勞。記者鄭國樑/攝影
分享

流感疫苗衛生局幼兒園

延伸閱讀

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492...

老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大...

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額...

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU ...

相關新聞

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

2019-12-11 14:49

追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡 眾藝術家聯展致敬

2019-12-11 14:58

農會被搶警鈴大作… 莫驚 演習啦！

2019-12-11 13:14

老嫗寒雨中蹲坐路旁顫抖 暖警細心照料助返家

2019-12-11 13:07

歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

2019-12-11 12:40

桃市鍋物、湯圓抽檢揭曉 有無防腐劑、過氧化氫看這邊

2019-12-11 12:29

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

迎竹市動物園開園 台鐵彩繪列車上路

2019-12-10 23:50

頭家我最大／春日路大塞車 讀者「堵」氣

2019-12-10 23:02

桃園總預算審查 今將激烈攻防

2019-12-10 22:40

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

友善石虎生態給付苗栗頒發53.5萬 明年擴大苑裡、西湖

2019-12-10 21:22

老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大咖站台

2019-12-10 19:23

影／石虎保育自治條例通過 苗栗縣長：有法源依據保育石虎

2019-12-10 18:12

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

新竹縣「雲裳烏龍」高山特等茶頒獎 1台斤18萬標出

2019-12-10 17:24

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

影／北區健保天團 桃園文化國小巡迴演

2019-12-10 11:34
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

2019-12-10 17:06

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／藝人梁佑南跨刀助演 佳里分局警政宣導開麥拉吸睛

2019-12-10 16:17

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top