追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡 眾藝術家聯展致敬

竹市已故薪傳藝術家何德來對藝術創作十分執著，為國內首位進入國立東京美術學校(今東京藝術大學)就學的台灣人；何德來畢業後偕同妻子返台定居於新竹北門老家，成立「新竹美術研究會」，積極推展現代美術活動，帶動新竹地區30年代創作風潮。新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，即日起至12月29日文化局竹軒、梅苑畫廊展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。

「何德來與日本美術團體－新構造社」展作品共計121件，分別來新構造社會員、何德來旅居日本期間交流的藝術家及重要弟子、何德來家屬收藏與文化局典藏，還有國內知名藝術家廖修平、林章湖、呂燕卿、黃淑卿及陳永欽等作品。

市長林智堅表示，新竹市府為提升典藏薪傳及在地藝術家作品的保存品質，2018年向文化部爭取1千2百萬元前瞻計畫新設典藏空間，預計今年底完工，未來將可進行典藏品整飭及修復工作，讓具有在地代表性的重要作品，得以妥善收存。新竹市府典藏何德來作品計15件，這次展出的作品「暮色」即是透過該計畫完成整飭修復作品之一。

何德來以油畫作品聞名，作品中充滿東方靈魂，一生不售畫，個性簡樸、淡泊名利，創造出其獨特的世界觀，不論是自家庭院的蟾蜍、黃昏的雜木林、以及從妻子臨終病房裡看出去御茶之水的夜景等，都率直地描寫出畫家的赤裸心情，因此從畫作中即能一窺何德來的內心世界。

文化局長黃竫蕙表示，新構造社會員一直期待能至何德來先生的故鄉新竹市展出，在廖修平教授、中谷時男理事長以及市府共同努力下，促成交流展。新構造社理事長中谷時男表示，展覽契機源於2018年2月東京台灣文化中心舉辦「逝世33周年何德來的愛與死」展覽，及同年6月上野東京都美術館舉辦的新構造展。