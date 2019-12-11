親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡 眾藝術家聯展致敬

2019-12-11 14:58聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

竹市已故薪傳藝術家何德來對藝術創作十分執著，為國內首位進入國立東京美術學校(今東京藝術大學)就學的台灣人；何德來畢業後偕同妻子返台定居於新竹北門老家，成立「新竹美術研究會」，積極推展現代美術活動，帶動新竹地區30年代創作風潮。新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，即日起至12月29日文化局竹軒、梅苑畫廊展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。

「何德來與日本美術團體－新構造社」展作品共計121件，分別來新構造社會員、何德來旅居日本期間交流的藝術家及重要弟子、何德來家屬收藏與文化局典藏，還有國內知名藝術家廖修平、林章湖、呂燕卿、黃淑卿及陳永欽等作品。

市長林智堅表示，新竹市府為提升典藏薪傳及在地藝術家作品的保存品質，2018年向文化部爭取1千2百萬元前瞻計畫新設典藏空間，預計今年底完工，未來將可進行典藏品整飭及修復工作，讓具有在地代表性的重要作品，得以妥善收存。新竹市府典藏何德來作品計15件，這次展出的作品「暮色」即是透過該計畫完成整飭修復作品之一。

何德來以油畫作品聞名，作品中充滿東方靈魂，一生不售畫，個性簡樸、淡泊名利，創造出其獨特的世界觀，不論是自家庭院的蟾蜍、黃昏的雜木林、以及從妻子臨終病房裡看出去御茶之水的夜景等，都率直地描寫出畫家的赤裸心情，因此從畫作中即能一窺何德來的內心世界。

文化局長黃竫蕙表示，新構造社會員一直期待能至何德來先生的故鄉新竹市展出，在廖修平教授、中谷時男理事長以及市府共同努力下，促成交流展。新構造社理事長中谷時男表示，展覽契機源於2018年2月東京台灣文化中心舉辦「逝世33周年何德來的愛與死」展覽，及同年6月上野東京都美術館舉辦的新構造展。

隔年6月，在廖修平、林章湖、黃淑卿協助下，在台灣的交流展始得成形，並讓日本新構造成員38名在不同領域包含繪畫、版畫、工藝、攝影等各類風格作品，呈現在台灣民眾眼前。展覽詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841查詢。

新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局與新構社互贈禮品。記者張雅婷／攝影
新竹市文化局與新構社互贈禮品。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新...
新竹市文化局為追尋畫家何德來旅居日本50年軌跡，展出 「何德來與日本美術團體－新構造社」展。記者張雅婷／攝影
分享

新竹文化局藝術家

延伸閱讀

長榮航空台北-小松航線 明年4月16日起天天...

助人建燃煤電廠 中日減煤不力遭批

立山黑部、合掌村好夯 長榮台北小松4月16日...

移住的觀察：日本作家栖來光眼中的台日流動

相關新聞

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

2019-12-11 14:49

桃園公費流感疫苗已接種12萬多劑 第3波明年一月注射

2019-12-11 14:59

農會被搶警鈴大作… 莫驚 演習啦！

2019-12-11 13:14

老嫗寒雨中蹲坐路旁顫抖 暖警細心照料助返家

2019-12-11 13:07

歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

2019-12-11 12:40

桃市鍋物、湯圓抽檢揭曉 有無防腐劑、過氧化氫看這邊

2019-12-11 12:29

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

迎竹市動物園開園 台鐵彩繪列車上路

2019-12-10 23:50

頭家我最大／春日路大塞車 讀者「堵」氣

2019-12-10 23:02

桃園總預算審查 今將激烈攻防

2019-12-10 22:40

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

友善石虎生態給付苗栗頒發53.5萬 明年擴大苑裡、西湖

2019-12-10 21:22

老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大咖站台

2019-12-10 19:23

影／石虎保育自治條例通過 苗栗縣長：有法源依據保育石虎

2019-12-10 18:12

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

新竹縣「雲裳烏龍」高山特等茶頒獎 1台斤18萬標出

2019-12-10 17:24

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

影／北區健保天團 桃園文化國小巡迴演

2019-12-10 11:34
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

2019-12-10 17:06

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

影／藝人梁佑南跨刀助演 佳里分局警政宣導開麥拉吸睛

2019-12-10 16:17

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top