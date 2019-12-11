機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

桃園市大園、蘆竹區鄰近桃園國際機場周邊居民，長期飽受飛機噪音嚴重影響居住安寧及生活，過去噪音補償未盡合理，市政府環保局重新實地監測飛機噪音及地面噪音，修定桃園機場周邊核心地區噪音補償新方案，市長鄭文燦今天上午宣布，新噪音補償方案從3級各補償1萬、2萬、4萬元，調整為5級各補償1萬、2萬、3萬、4萬、6萬元，補償金達6740萬元，總共4492戶居民受惠。，

桃園市政府市政會議通過「桃園機場周邊核心地區噪音補償新方案」，鄭文燦表示，為補償機場周邊核心地居民長期飽受飛機噪音影響生活，市府推動機場噪音補償制度，現行噪音由60到75分貝分3級補償，但是許多居民認為飛機噪音非常強烈，有的窗戶掉下來、有的屋頂快掀開，生活受很大影響。

因為過去機場等噪音線與實際噪音有落差，他2年前請環保局重新監測飛機噪音，根據監測航空噪音、地面噪音等因素合併計算噪音，發現噪音實際差異影響很大，決定重新調整機場噪音補償方案，將原來噪音從60分貝到75分貝分3級補償，維持60噪音分貝線，噪音補償新方案調整為5級，

環保局修定的機場噪音補償新方案，將舊方案原本60到75分貝的3級補償金1萬、2萬、4萬元，新調整為第1級60到65分貝補償1萬元，第2級65至70分貝補償2萬元、第3級70到75分貝以內補償3萬元、第4級75分貝航空噪音敏感地區補償4萬元、第5級75分貝以上補償6萬元。