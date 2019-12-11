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老嫗寒雨中蹲坐路旁顫抖 暖警細心照料助返家

2019-12-11 13:07聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市81歲林姓老婦，今天清晨被民眾發現獨自蹲坐在龍潭區中正路旁，龍潭分局龍潭派出所獲報案趕往處理，發現年邁老嫗竟惶無助的獨自蹲坐路旁，警上前關心，只老婦搖頭，無法表達身分及住所，因清晨天雨且氣溫寒冷，警將老婦載返派出所安置，避免她失溫。

老婦到派出所後，神情焦急且情緒激動直稱「肚子好餓」，龍潭派出所巡佐姜文昌、警員林軒宇，發現老婦可能是天冷受寒且尚未進食早餐體力耗盡，衣褲都沾濕了衣，身體不停地顫抖，隨即自掏腰包購買早餐及熱飲薑茶給老嫗果腹。

警方見老婦身上沾濕，以熱毛巾細心的幫老嫗擦拭臉部手腳，關懷照料安撫情緒後，經警用電腦人臉辨識系統比對後，才確認失智老婦身分，並順利的聯絡到家屬。

經了解，林姓老婦家住走失地點3公里外，多年來她常在清晨自己步行到龍潭市區閒逛散心，事後就會自動返家用早餐，但卻因年邁失智突然忘了回家的路，家屬正在住家附近焦急的找尋不著，原先準備好證件要到附近派出所報案時，卻看到了警車慢慢駛入住家巷內，載著老嫗平安地返回家中。

家屬向警方表示，林婦患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，從清晨出門後遲未返家，看見母親平安的返家，老婦又不斷的重複說著，警方有提供餐點及細心照料，不禁紅了眼眶，非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。

桃園市81歲林姓老婦，今天清晨獨自外出散步走失，警見天冷且下著細雨，趕緊用警車帶...
桃園市81歲林姓老婦，今天清晨獨自外出散步走失，警見天冷且下著細雨，趕緊用警車帶返所安置，查明身分後載送她平安返家。圖／龍潭警分局提供
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桃園市81歲林姓老婦，今天清晨獨自外出散步走失，警見天冷且下著細雨，趕緊用警車帶...
桃園市81歲林姓老婦，今天清晨獨自外出散步走失，警見天冷且下著細雨，趕緊用警車帶返所安置，查明身分後載送她平安返家。圖／龍潭警分局提供
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失智人臉辨識

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