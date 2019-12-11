歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

為歡慶竹科成立39周年，竹科管理局今天舉辦「竹科39、企業久久」園慶酒會。竹科管理局長王永壯表示，竹科今年有超過40家新進廠商，產值已連續九年破兆，今年也可望破兆元；竹科2021年也將在竹科X基地興建軟體大樓，是下個世代產業發展的重要里程碑。

科技部長陳良基表示，科學園區是背起台灣整個科技往前走的主角，四、五年級生這一代人，是因為設立科學園區帶動台灣高科技產業，享受到前人累積下來的成果。科技部提出科學園區十年規畫，並跟環保署溝通園區擴建，2030年前以台灣生活條件、經濟成長需要，預估至少還要600公頃，科技部在跟內政部做全國國土規畫時，也把園區規畫放進去，把前人種樹的觀念帶進來。科學園區扮演全國出口最重要的推動力，竹科要繼續往前行，科技部也會定期檢視園區招商理財。

竹科管理局長王永壯表示，竹科今年有超過40家新進廠商，產值已連續九年破兆，今年也可望破兆元，而園區未來十年的發展藍圖在科技部的支持下已經完成，也與新竹市政府共同發展竹科X產業園區，以軟扶硬，推動產業轉型。

新竹市長林智堅則說，新竹的發展與竹科密不可分，市府與科學園區、科技部緊密合作，三方協力推動照顧產業、提高產值、壯大市場。在照顧產業方面，透過智慧交通、拓寬新闢道路與寶山調撥車道等方式改善塞車，地方長期爭取的五楊高架向南延伸也完成可行性研究，解決困擾「竹科人」多年的塞車問題。