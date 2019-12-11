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華航企工會控拖延調解 桃勞動局：依法辦理

2019-12-11 12:50中央社 桃園11日電

華航企業工會今天到桃園市政府陳情，控訴勞動局在受理工會申請勞資爭議調解申請後刻意...
華航企業工會今天到桃園市政府陳情，控訴勞動局在受理工會申請勞資爭議調解申請後刻意拖延，阻擋工會爭取權益。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
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華航空企業工會今天到桃園市政府陳情，控訴勞動局在受理工會申請勞資爭議調解申請後刻意拖延，阻擋工會爭取權益。勞動局則回應，僅依法要求補正資料，並無拖延情事。

10多名中華航空企業工會成員，上午在市府大門前陳情，要求桃園市政府依勞資爭議處理法受理申請的勞資爭議調解，並盡速召開調解會議，停止阻擋工會爭取權益。

工會秘書林芸表示，工會在民國106年12月27日召開會員代表大會並通過決議授權「經各分會幹事及代表過半同意即可申請勞資爭議調解」，並於上個月13日的理事會中通過爭取全員飛安獎金議題，一切程序合法。

林芸指出，工會上個月中旬向市府申請勞資爭議調解，從遞出調解申請文件已近一個月時間。市府收到申請書卻未依規定在3日內指派調解人處理，並於指派日起7日內進行調解，反而以程序問題刁難工會、拖延時間，未確實「依法行政」令工會無法接受。

勞動局表示，上個月18日收到工會針對調升飛安獎金事項的勞資爭議調解申請，但依勞動部函釋，須在調解申請前取得會員代表大會同意，所以請工會補正資料。而工會也在5日召開臨時會員代表大會，市府已在9日收到大會決議，將儘速召開勞資爭議調解會議，並無所稱拖延情事。

針對工會所稱106年的會議決議內容，勞動局說明，當時工會的決議是授權分會，與勞動部函釋可授權理監事會不符。此外，當時的決議也完全沒有提到飛安獎金，若會員代表不知情，要如何決定授權範圍，而授權範圍也是申請調解的細節性事項，因此才會請工會補正資料，並非刻意拖延調解。

飛安勞動部華航

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