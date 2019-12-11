竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

教育部國民及學前教育署補助104到107年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，新竹縣所轄計有國中7校、國小26校共33校獲補助，總核定補助經費5232萬元，而縣府在108年提報20所中小學，也獲得總核定補助經費5,060萬元，後續將為這20所中小學廁所大改造，營造健康優質的校園環境。新竹縣長楊文科表示，這個計畫除了改善廁所機能，也結合美感元素，使廁所兼具實用與美感，發展各校特色廁所，打造更棒的環境，有效提升學生生活品質。

偏遠小學尖石國小也在107年獲得此項計畫補助226萬元，於今年10月底完工，改造原有舊廁所，改善採光及通風問題，老舊設備煥然一新，加入泰雅圖騰及竹子相間通風口，還掛上泰雅文化畫作及泰雅傳統使用的兵器及工具，成為具有泰雅意義的原民色彩的廁所美學。

教育處說明今年通過核定計畫的20所學校有六家高中、五峰國中、石磊國小、嘉興國小、仁愛國中、竹北國小、博愛國小、博愛國中、大同國小、芎林國中、峨眉國小、中正國中、湖口國小、新湖國小、福龍國小、精華國中、沙坑國小、南和國小、雙溪國小、東海國小，未來縣府會持續協助各校，讓竹縣校園越來越美。

為了宣導學校設計理念及改善成果，透過影片拍攝及訪談帶領大家探索亮麗且多樣的廁所新風貌，也會不定期發布於「教育部補助老舊廁所整修工程計畫」粉絲專頁。