親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雪梨「黑色海灘」？空汙染黑澳洲海洋的氣候危機

金鑛咖啡暫緩收店危機 「富士康廣告」接全台13家門市

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣北橫公路斗煥坪到三灣段工程，工務處指出，三灣鄉水頭屋大橋拆除改建，即日起到109年11月29日封閉，橋梁封閉期間，交通管制措施，15噸內車輛，改由原橋址鋼便橋雙向通行。15噸以上車輛禁止通行鋼便橋，改行駛省道台3線等替代道路

工務處指出，苗栗縣北橫公路斗煥坪到三灣段工程－水頭屋大橋拆除及改建，12月10日開始到109年11月29日期間封閉。橋梁封閉期間，交通管制措施，15噸內車輛改由原橋址旁鋼便橋雙向通行。15噸以上車輛禁止通行鋼便橋，改道行駛省道台3線等替代道路。請民眾配合引導及依相關標誌牌面指示減速慢行及改道。 

苗栗縣北橫公路斗煥坪到三灣段工程，三灣鄉水頭屋大橋拆除改建，即日起到109年11...
苗栗縣北橫公路斗煥坪到三灣段工程，三灣鄉水頭屋大橋拆除改建，即日起到109年11月29日封閉，橋梁封閉期間，交通管制。圖／苗栗縣政府工務處提供
分享
苗栗縣北橫公路斗煥坪到三灣段工程，三灣鄉水頭屋大橋拆除改建，即日起到109年11...
苗栗縣北橫公路斗煥坪到三灣段工程，三灣鄉水頭屋大橋拆除改建，即日起到109年11月29日封閉，橋梁封閉期間，交通管制。圖／苗栗縣政府工務處提供
分享

替代道路北橫苗栗縣

延伸閱讀

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊...

這所國小校舍拆除重建流標15次 學童操場組合...

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

台南小東、民族地下道施工 交通管制報你知

相關新聞

迎竹市動物園開園 台鐵彩繪列車上路

2019-12-10 23:50

頭家我最大／春日路大塞車 讀者「堵」氣

2019-12-10 23:02

桃園總預算審查 今將激烈攻防

2019-12-10 22:40

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

友善石虎生態給付苗栗頒發53.5萬 明年擴大苑裡、西湖

2019-12-10 21:22

老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大咖站台

2019-12-10 19:23

影／石虎保育自治條例通過 苗栗縣長：有法源依據保育石虎

2019-12-10 18:12

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

新竹縣「雲裳烏龍」高山特等茶頒獎 1台斤18萬標出

2019-12-10 17:24

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

影／北區健保天團 桃園文化國小巡迴演

2019-12-10 11:34
看更多

熱門文章

李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約400多萬

2019-12-10 11:36

樹林間白白的！遠看以為是積雪 近看卻令人毛骨悚然...

2019-12-10 12:24

環狀線履勘公文6日送交通部 新北捷運局：盼下周履勘

2019-12-10 14:34

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

影／想要可愛基隆限定郵輪造型頸枕嗎？基隆好禮市集等你

2019-12-10 14:39

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

因客服人員很雞婆 基隆1999獲五星服務獎

2019-12-10 13:23

影／上億元電影名車亮相 彰化國際賽車節將登場

2019-12-10 17:35

彰化縣議員施嘉華當選無效 民進黨王國忠10日內將遞補

2019-12-10 12:50

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

基隆暖暖大停電查出原因 台電：電纜故障將加強汰換

2019-12-10 10:57

台南鐵道地景公園及雙星拱月 獲台灣景觀大獎優質獎

2019-12-10 16:01

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

高市議會昨挑燈完審總預算一毛未刪 綠今批藍多數暴力

2019-12-10 11:59

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

竹山鎮首次辦竹藝燈會 老鼠娶親主燈迎祥瑞紫氣

2019-12-10 11:29

北市住宅汰換節能家電補助申請 12月底最後期限

2019-12-10 12:04

公路迷不要錯過！泰山收費站密道走讀今開始報名

2019-12-10 14:03

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

屏東山川琉璃吊橋 三地門端農曆年後施工優化

2019-12-10 17:23

扮美少女戰士出席閃靈演唱會？ 賴品妤因這件事在考慮

2019-12-10 15:56

選舉太冷嗎？澎湖返鄉投票不見昔日「搶位戰」

2019-12-10 17:06

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

台中米奇、米妮燈飾遭亂畫 綠川石頭出現「POOH」塗鴉

2019-12-10 11:40

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

鄉民潑穢物垃圾亂丟 台東大武清潔隊員配戴密錄器自保

2019-12-10 10:19

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top