仁德醫專學生突病倒 校方與議員暖心捐助 協助度難關

苗栗縣仁德醫護管理專科學校一年級陳姓學生今年6月在操場，800公尺體適能測驗跑步時，因心臟不適昏倒，陳姓學生患有先天性心臟疾病，術後狀況不佳，現仍持續住院復健治療中，陳姓學生與阿婆相依為命，半年來阿婆往返醫院照顧，祖孫情令人不捨，學校與議員李文斌、林寶珠慷慨捐助，協助學生家庭度過難關。

仁德醫護管理學校指出，陳姓學生家境清寒，從小與阿婆相依為命，祖孫情感深刻，陳生住院以來，阿婆雖身心俱疲，仍不辭辛苦每天往返奔波醫院照顧，祖孫情令人動容。

事發後，校方在第一時間探視，並致送急難救助金2萬元慰問，各級師長持續給予醫療協助與關懷，協助請領保險等各項行政作業申請，在得知學生家境情況後，校方主動募得11萬5千元，由村長代表捐助給阿婆，希望減輕阿婆的醫療負擔與緩解照顧壓力。