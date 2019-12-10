石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

苗栗縣議會今終於通過苗栗縣石虎保育自治條例，苗栗縣石虎保育自治條例一波三折，這次能在議會三度闖關通過，苗栗縣議員曾玟學說，感謝第四審查小組的成員，議員韓茂賢、林寶珠與徐功凡等人，在審查小組時逐條逐字溝通，都是讓條例通過的功臣。

「這是石虎保育起點不是終點」曾玟學說，石虎保育條例精神是鼓勵民眾對於石虎保育參與，社區、巡守隊成立縣府給予獎勵，針對公共工程，縣府針對1公里、1公頃以上開發，徵詢專家學者，未來有法制化基礎，縣府系統性針對石虎保育開啟討論，且每5年通盤檢討，也與中央推動法案扣連，融入在地。

苗栗縣議員無黨籍黎煥強說，這次石虎保育條例通過，曾玟學與韓茂賢議員，不斷溝通協調，石虎保育自治條例兩個版本一讀通過，韓茂賢議員只要趁開議期間空檔，就拉著他與曾玟學一起討論，對於條例草案的內容持續溝通，往往討論超過一個小時。

曾玟學與韓茂賢，兩人相差34歲，年輕世代曾玟學與資深民代韓茂賢，透過不斷對話、溝通，在這次石虎保育自治條例中，找到平衡點，取得共識。

議員韓茂賢說「石虎保育自治條例終於通過，心中大石頭放下來」，雙方達成共識，苗栗縣是第一個通過的縣市，可以更完善，也可以讓其他縣市參考。

苗栗縣議會國民黨團、議會改革連線與民進黨團，各自提出石虎保育自治條例，雙方對縣府開發面積、新闢道路工程的規範多少一直沒有共識，最後決定回歸縣府版本，韓茂賢說，諮詢專家學者，專家學者沒有准或駁權利，可以明確告訴業務單位，具體的友善工法是什麼，透過友善工法來改善，如何保護石虎，最後決定不拘泥數字，採用較嚴格縣府版本，一起愛護石虎。