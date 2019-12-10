老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大咖站台

桃園市立委第2選區沿海綠營票倉，由國民黨立委參選人吳志揚對決民進黨立委參選人黃世杰，2人不僅是台大法律系學長、學弟之戰，吳志揚以過去擔任縣長及3任立委豐富經驗爭取支持，黃世杰以桃園市長鄭文燦子弟兵，跟隨鄭文燦參與沿海大小活動尋求認同，2人最近相繼在大園、觀音、新屋舉辦多項活動軋人氣和搶票，競爭激烈。

黃世杰本周五將在觀音區觀音國中舉辦紙風車劇團表演，免費入場欣賞，歡迎大、小朋友一起參與留下美好回憶，黃世杰競選總部表示，紙風車表演欣賞之外，本周六將由總統府秘書長陳菊領軍，帶領民進黨婦女化身守護自由民主的「粉紅魔女」，前往新屋區沿路發送「魔」諧音文宣面膜爭取選票，本周日將在觀音區舉辦觀音競選總部成立大會，副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦、前民進黨主席許信良等大咖站台助講、催票。