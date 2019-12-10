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老縣長對上市長子弟兵 吳志揚辦音樂會黃世杰大咖站台

2019-12-10 19:23聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市立委第2選區沿海綠營票倉，由國民黨立委參選人吳志揚對決民進黨立委參選人黃世杰，2人不僅是台大法律系學長、學弟之戰，吳志揚以過去擔任縣長及3任立委豐富經驗爭取支持，黃世杰以桃園市長鄭文燦子弟兵，跟隨鄭文燦參與沿海大小活動尋求認同，2人最近相繼在大園、觀音、新屋舉辦多項活動軋人氣和搶票，競爭激烈。

黃世杰本周五將在觀音區觀音國中舉辦紙風車劇團表演，免費入場欣賞，歡迎大、小朋友一起參與留下美好回憶，黃世杰競選總部表示，紙風車表演欣賞之外，本周六將由總統府秘書長陳菊領軍，帶領民進黨婦女化身守護自由民主的「粉紅魔女」，前往新屋區沿路發送「魔」諧音文宣面膜爭取選票，本周日將在觀音區舉辦觀音競選總部成立大會，副總統候選人賴清德、桃園市長鄭文燦、前民進黨主席許信良等大咖站台助講、催票。

吳志揚選戰走親子歡樂路線希望打動較少參與政治的民眾，預定本周五、六將在楊梅、大園分別舉辦「與民同歌」走唱音樂會，本周六將在觀音舉辦觀音競選總部成立大會，吳志揚競選總部表示，「與民同歌」音樂會場，吳志揚將吹薩克斯風與歌手同台演奏，希望以過去擔任縣長、立委的親和力爭取選民支持。

桃園市第2選區民進黨立委參選人黃世杰（左一）本周將辦紙風車免費欣賞，觀音競選總部...
桃園市第2選區民進黨立委參選人黃世杰（左一）本周將辦紙風車免費欣賞，觀音競選總部成立綠營大咖站台。圖／黃世杰競選總部提供
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桃園市第2選區國民黨立委參選人吳志揚（左）本周將在「與民同歌」音樂會吹奏薩克斯風...
桃園市第2選區國民黨立委參選人吳志揚（左）本周將在「與民同歌」音樂會吹奏薩克斯風與民眾歡樂，並成立觀音競選總部。記者曾增勳／攝影
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吳志揚民進黨鄭文燦

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