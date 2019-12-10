新竹縣「雲裳烏龍」高山特等茶頒獎 1台斤18萬標出

第一屆新竹縣冬季高山烏龍茶評鑑，今天上午在新竹縣府大廳舉辦優良茶頒獎典禮，縣長楊文科期望尖石、五峰出產的雲裳烏龍茶，能繼峨眉、北埔鄉的東方美人茶之後，名聞世界。茶葉改良場副場長邱垂豐表示，新竹縣是台灣高山茶的最後一塊拚圖，佔緯度高、茶株正值壯年的優勢，滋味甘醇、香氣好，別具「高山氣」。來自新北市的陳姓印刷業者，也鍾愛新茶區，今天以一台斤18萬價格標下獲得特等獎的雲裳烏龍茶，他說要送給也愛喝茶的長輩。

邱垂豐表示，茶改場這幾年輔導竹縣尖石、五峰高山茶農技術提升，盼能儳美拉拉山、阿里山的高山茶。他肯定茶樹相較於高山蔬果，較能對抗環境逆境，加上台灣彌猴不吃、經濟價值高、成木後覆蓋率高、水土保持較好。

縣農會表示，今年首次辦理的高山烏龍茶評鑑，共有99點參賽，經行政院農業委員會茶業改良場專業人員分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評分，由泰崗製茶股份有限公司贏得特等獎，另外也選出頭等獎4名、金質獎5名、銀質獎9名、優等獎53名，總計72名。

總幹事 劉德威表示，楊縣長上任後成功推動國中小免費、有機的營養午餐，新竹縣高山茶推動的下一個目標，就是由友善耕作進一步升級到有機栽培。

尖石鄉前鄉長江瑞乾8年前首先帶著鄉民種植高山茶，這次獲得銀質獎的肯定，目前他和女婿的茶園也率先通過有機認證，希望提供消費者安心的茶葉，也友善土地和環境。

尖石鄉代江朝西原本種植水蜜桃，８年前一場颱風讓3、４公頃、３０年樹齡的桃樹攔腰折斷後，決定轉型種植一年可採收３季，又禁得起颱風吹的高山茶，去年起收益不錯，這次評鑑又得頭等獎，讓他更有信心。

縣府農業處表示，新竹縣五峰鄉與尖石鄉具有1400至1800公尺的高海拔優勢，同時因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，所具有獨特的氣候與地理環境，使得此地生產的高山茶葉相當具有代表性，更是知名產地，茶葉栽種面積可達80公頃。但近年來，因氣候異常進而導致高山茶葉產量下降，即使在產量較少的情況下，品質卻仍維持既有的優良水準。