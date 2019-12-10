親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

花東人不再一票難求！台鐵花東17日起每天六班實名制

馬英九：反滲透法就像哈利波特中的「催狂魔」

新竹縣「雲裳烏龍」高山特等茶頒獎 1台斤18萬標出

2019-12-10 17:24聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

第一屆新竹縣冬季高山烏龍茶評鑑，今天上午在新竹縣府大廳舉辦優良茶頒獎典禮，縣長楊文科期望尖石、五峰出產的雲裳烏龍茶，能繼峨眉、北埔鄉的東方美人茶之後，名聞世界。茶葉改良場副場長邱垂豐表示，新竹縣是台灣高山茶的最後一塊拚圖，佔緯度高、茶株正值壯年的優勢，滋味甘醇、香氣好，別具「高山氣」。來自新北市的陳姓印刷業者，也鍾愛新茶區，今天以一台斤18萬價格標下獲得特等獎的雲裳烏龍茶，他說要送給也愛喝茶的長輩。

邱垂豐表示，茶改場這幾年輔導竹縣尖石、五峰高山茶農技術提升，盼能儳美拉拉山、阿里山的高山茶。他肯定茶樹相較於高山蔬果，較能對抗環境逆境，加上台灣彌猴不吃、經濟價值高、成木後覆蓋率高、水土保持較好。

縣農會表示，今年首次辦理的高山烏龍茶評鑑，共有99點參賽，經行政院農業委員會茶業改良場專業人員分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評分，由泰崗製茶股份有限公司贏得特等獎，另外也選出頭等獎4名、金質獎5名、銀質獎9名、優等獎53名，總計72名。

總幹事  劉德威表示，楊縣長上任後成功推動國中小免費、有機的營養午餐，新竹縣高山茶推動的下一個目標，就是由友善耕作進一步升級到有機栽培。

尖石鄉前鄉長江瑞乾8年前首先帶著鄉民種植高山茶，這次獲得銀質獎的肯定，目前他和女婿的茶園也率先通過有機認證，希望提供消費者安心的茶葉，也友善土地和環境。

尖石鄉代江朝西原本種植水蜜桃，８年前一場颱風讓3、４公頃、３０年樹齡的桃樹攔腰折斷後，決定轉型種植一年可採收３季，又禁得起颱風吹的高山茶，去年起收益不錯，這次評鑑又得頭等獎，讓他更有信心。

縣府農業處表示，新竹縣五峰鄉與尖石鄉具有1400至1800公尺的高海拔優勢，同時因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等，所具有獨特的氣候與地理環境，使得此地生產的高山茶葉相當具有代表性，更是知名產地，茶葉栽種面積可達80公頃。但近年來，因氣候異常進而導致高山茶葉產量下降，即使在產量較少的情況下，品質卻仍維持既有的優良水準。

新竹縣農會為控管茶葉的品質，要求參賽茶農所遞交的茶葉要求必須檢附「台灣農產品追溯QR-code」，同時須符合農藥使用管制辦法、食品衛生管理法等規定，期許透過嚴格的層層把關，為新竹縣締造「茶鄉」的美譽、也建立屬於新竹縣茶葉的口碑，更增加茶葉在市場上的競爭力。

自新北市的陳姓印刷業者，也鍾愛新茶區，今天以一斤18萬價格標下獲得特等獎的雲裳烏...
自新北市的陳姓印刷業者，也鍾愛新茶區，今天以一斤18萬價格標下獲得特等獎的雲裳烏龍茶，他說要送給也愛喝茶的長輩。記者郭政芬／攝影 
分享
第一屆新竹縣冬季高山烏龍茶評鑑，今天上午在新竹縣府大廳舉辦優良茶頒獎典禮。記者郭...
第一屆新竹縣冬季高山烏龍茶評鑑，今天上午在新竹縣府大廳舉辦優良茶頒獎典禮。記者郭政芬／攝影
分享
今年首次辦理的高山烏龍茶評鑑，泰崗製茶股份有限公司贏得特等獎。記者郭政芬／攝影
今年首次辦理的高山烏龍茶評鑑，泰崗製茶股份有限公司贏得特等獎。記者郭政芬／攝影
分享
另外也選出頭等獎4名、金質獎5名、銀質獎9名、優等獎53名，總計72名。記者郭政...
另外也選出頭等獎4名、金質獎5名、銀質獎9名、優等獎53名，總計72名。記者郭政芬／攝影
分享
未來在新竹縣農會的平台可購買到雲裳烏龍茶。記者郭政芬／攝影
未來在新竹縣農會的平台可購買到雲裳烏龍茶。記者郭政芬／攝影
分享
江朝西原本種植水蜜桃，８年前一場颱風桃樹攔腰折斷後，決定轉型種植高山茶，這次拿下...
江朝西原本種植水蜜桃，８年前一場颱風桃樹攔腰折斷後，決定轉型種植高山茶，這次拿下頭等獎。記者郭政芬／攝影
分享

茶葉新竹

延伸閱讀

服務不分藍綠 鄭朝方與藍營3鄉長會勘地方建設

影／阿里山高山茶冬茶評選今登場 茶農參賽意願...

不只是頒發綠獎 聯電員工投身環保及生態保育

竹縣衝刺秋冬遊國旅補助 加碼抽電動車「GoG...

相關新聞

影／石虎保育自治條例通過 苗栗縣長：有法源依據保育石虎

2019-12-10 18:12

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

影／北區健保天團 桃園文化國小巡迴演

2019-12-10 11:34

桃園、新北一日生活圈 打造65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 23:51

頭份第二交流道 啟動可行性評估

2019-12-09 23:39

關西7桶有害廢液桶 清理完成

2019-12-09 23:29

「寒士吃飽30」苗栗僅募到3成 徐耀昌認捐2桌拋磚引玉

2019-12-09 20:37

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

舊愛有新戀情郭書瑤「心情美好」 桃園跨年首唱新歌

2019-12-09 18:24

富貴花開了 2019新竹市茶花季周末起跑

2019-12-09 15:03

竹縣衝刺秋冬遊國旅補助 加碼抽電動車「GoGoRo3」

2019-12-09 15:02

鳳山溪旁非法棄置7桶強酸 竹縣檢警查緝

2019-12-09 14:52

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49
看更多

熱門文章

李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約400多萬

2019-12-10 11:36

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

樹林間白白的！遠看以為是積雪 近看卻令人毛骨悚然...

2019-12-10 12:24

台南中國城改建廣場命名出爐 未來就叫做「河樂」廣場

2019-12-10 07:48

基隆市暖暖區不明原因大停電 台電：饋線跳脱

2019-12-10 01:56

宜蘭東西向重要捷徑 二結連絡道都外段明10點通車

2019-12-09 21:47

南投縣府教你用一根手指 賞花不撲空還能閃人潮

2019-12-09 20:22

溪州熊出沒？香蕉樹整排攔腰折農民心痛

2019-12-09 20:34

環狀線履勘公文6日送交通部 新北捷運局：盼下周履勘

2019-12-10 14:34

BTS防彈少年團申請世運館受阻？高市府：假消息

2019-12-10 08:26

高市毒防基金會領不到薪水 李四川允解決

2019-12-09 20:49

「寒士吃飽30」苗栗僅募到3成 徐耀昌認捐2桌拋磚引玉

2019-12-09 20:37

影／苗栗縣通過石虎自治條例 全台首例為單一物種創設

2019-12-10 15:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

彰化縣議員施嘉華當選無效 民進黨王國忠10日內將遞補

2019-12-10 12:50

因客服人員很雞婆 基隆1999獲五星服務獎

2019-12-10 13:23

桃園、新北一日生活圈 打造65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 23:51

高市議會昨挑燈完審總預算一毛未刪 綠今批藍多數暴力

2019-12-10 11:59

基隆暖暖大停電查出原因 台電：電纜故障將加強汰換

2019-12-10 10:57

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

新北消防玩夾手梗 呼籲珍惜醫療資源

2019-12-09 20:32

影／想要可愛基隆限定郵輪造型頸枕嗎？基隆好禮市集等你

2019-12-10 14:39

小黨無黨沒糧草爭取選將先倒貼 還有人賣選舉小物

2019-12-09 20:58

美！太平山 結霜如撒糖粉

2019-12-10 00:02

議會藍綠表決 高市府明年總預算今過關

2019-12-09 21:48

新北35處捷運火車站納都更獎勵區 最高獲50%增額容積

2019-12-09 20:09

檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

2019-12-10 16:24

新北-桃園自行車道串連65公里 八里騎到石門水庫

2019-12-09 23:56

工程師回家種草莓 獲百大青農

2019-12-09 23:29

北市住宅汰換節能家電補助申請 12月底最後期限

2019-12-10 12:04

南接桃園 北通基隆 新北4河自行車道202公里

2019-12-10 00:01

台中公車補助排外？ 市府：暫不考慮

2019-12-09 23:28

那一黨多數暴力？ 葉匡時：立院的民進黨才是

2019-12-10 17:35

公路迷不要錯過！泰山收費站密道走讀今開始報名

2019-12-10 14:03

台南鐵道地景公園及雙星拱月 獲台灣景觀大獎優質獎

2019-12-10 16:01

台中米奇、米妮燈飾遭亂畫 綠川石頭出現「POOH」塗鴉

2019-12-10 11:40

竹山鎮首次辦竹藝燈會 老鼠娶親主燈迎祥瑞紫氣

2019-12-10 11:29

北市廉政公約僅需登錄公務行程 藍綠齊批：乾脆廢掉

2019-12-10 12:03

澎湖縣府釋利多 明年起老人與兒童搭飛機享3.5折

2019-12-09 20:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top