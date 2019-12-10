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影／衛福部桃園醫院40周年慶與清大簽MOU 部長市長送大禮

2019-12-10 16:05聯合報 記者鄭國樑／即時報導

衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦今天出席衛福部桃園醫院門40周年院慶，同時見證醫院和清華大學簽署合作意向書。陳時中肯桃園醫院是所有部立醫院中的龍頭醫院之一，無論是在急重症醫療、護理之家、長照服務等皆有傑出表現，桃醫與清華大學合作，代表桃醫邁向醫學中心之路，後勢可期。

陳時中也表示，支持桃醫新屋分院規畫擴床，目標300床，衛福部會補助3億元，還有觀音地區也將打造200床的住宿型長照機構，相信在鄭文燦市長大力支持及衛福部預算補助下，透過醫養合一，全面提升新屋及觀音地區之醫療、復健及照護環境，並協助桃醫擴大服務量能，續朝醫學中心目標邁進，布建長照優質環境，為桃園市民做出最大貢獻。

鄭文燦指出，桃園醫院正式與清華大學簽署合作意向書，未來強強相加之下，將有助於桃醫邁向醫學中心之路；鄭市長也感謝桃園醫院創院以來，持續提供最優質的醫療服務，為桃園市民的健康做了最佳守護，市府過去積極協助桃醫解決停車空間不足等問題，未來無論是桃園醫院新屋分院擴床計畫，或是觀音地區打造長照中心、拓展院區空間等願望，市府都將盡力協助，成為桃園醫院的堅強後盾。

鄭文燦說，桃園醫院未來重點發展方向包含早日升級為醫學中心、優化院區環境及空間、新屋分院擴建醫療大樓規畫300床，觀音大坡腳營區將闢建200床位長青型樂活園區，由中央挹注3億元經費，提升偏鄉醫療環境。

另外，正在推動中的鐵路地下化工程，桃醫也爭取設站，並取名為「桃園醫院站」，方便患者就診，待鐵路地下化工程完工後，未來從桃園車站到桃醫、再到中壢等地區，都將十分便利，這些發展方向也是市民的期待，市府將積極提供資源協助；市府也針對鄰近桃醫的貿聯倉儲，輔導土地重劃、用地變更等作業，未來桃園醫院園區腹地將進行大幅調整，拓展醫療空間。

桃園醫院院長徐永年表示，桃園醫院平均每月急診就診人次逼近1萬人次，代表市民朋友對桃醫的信任與重視，未來在衛福部及市府團隊支持下，桃醫將進行許多改變，例如總院區規畫闢建新的醫療大樓，以擴充服務量能；創新醫療管理思維，由醫院主動尋找潛在的患者，提供合適的醫療服務；針對慢性醫療照護方面，桃醫16項長照服務也都已到位；徐院長提及，未來桃醫與清大攜手，將補足桃醫過去缺乏教學研究資源的不足，希望雙方合作順利，提供桃園市民更好的醫療服務。

衛福部醫事司長石崇良、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝、桃市府衛生局長王文彥、消防局副局長龔永信、桃園區長陳玉明、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、國立清華大學校長賀陳弘、副校長呂平江、萬能科技大學校長莊暢和多位里長都出席活動。

鄭文燦指出，桃園醫院正式與清華大學簽署合作意向書，是強強相加。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦指出，桃園醫院正式與清華大學簽署合作意向書，是強強相加。記者鄭國樑／攝影
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陳時中（右2）允諾衛福部補助3億元，協助桃園醫院闢建觀音大坡腳營區將闢建200床...
陳時中（右2）允諾衛福部補助3億元，協助桃園醫院闢建觀音大坡腳營區將闢建200床位長青型樂活園區。記者鄭國樑/攝影
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衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦見證桃園醫院和清華大學簽署合作意向書。記者鄭國樑/...
衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦見證桃園醫院和清華大學簽署合作意向書。記者鄭國樑/攝影
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桃園醫院40歲生日，院方貼心贈來賓一盆植栽，象徵生生不息，帶來美好和希望。記者鄭...
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