鄭正鈐批能源政策電費年增3萬 鄭宏輝反批拿假訊息抹黑
新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐今開記者會批評蔡政府能源政策，將導致每戶1年增加超過3萬元支出，票投蔡英文形同加稅3萬元，且2025年非核家園根本無法達成，躁進廢核讓全民花大錢還要吸髒空氣；民進黨鄭宏輝則反批鄭正鈐把早已澄清的假訊息拿來開記者會，除造成人民恐慌，還凸顯對台灣社會毫不用心。
鄭正鈐由市議員吳青山、李國璋陪同開記者會，鄭正鈐說，經濟部預估2025年全國總用電量3029億度，每度電漲0.84元，每年發電成本增加2500億元由人民負擔，以全台844萬戶計算，每戶1年增加超過3萬元支出。
鄭正鈐指出，為配合蔡英文非核家園理想，蔡政府推出令人匪夷所思的離岸風電政策，不穩定的綠電無法替代可作為基載的核電，因此增加火電新機組，不但國人要掏出更多錢，還要面對更糟的空氣，他主張重新檢討能源政策，落實以核養綠公投決議，確保不缺電，也讓民眾呼吸好空氣。
鄭宏輝指出，經濟部能源局早已針對鄭正鈐所指用綠能全民加稅3萬的指控加以反駁，政府有電價穩定機制，照顧民生與穩定物價，離岸風電2025年的競價是2.2到2.5元，都已低於平均電價，代表發展綠能有助於拉低平均電價，加重全民負擔的說法完全是抹黑，更凸顯鄭正鈐毫無專業。
鄭宏輝強調，綠能發電量今年已可超越核能，台中火力發電廠也配合台中的防制空汙政策降載運轉，第1個離岸風電風場海洋風場也已完工開始測試，預計年底並聯運轉，降低火力與核能發電比例，台灣的供電依舊相當穩定，鄭正鈐拿假訊息開記者會，忽略核電所衍生的問題，更無視國際朝綠能為主的能源供應趨勢，選民應該自有公論。
留言