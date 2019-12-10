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鄭正鈐批能源政策電費年增3萬 鄭宏輝反批拿假訊息抹黑

2019-12-10 15:59聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝反批鄭正鈐把早已澄清的假訊息拿來開記者會，完全是抹黑...
新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝反批鄭正鈐把早已澄清的假訊息拿來開記者會，完全是抹黑。圖／鄭宏輝競選總部提供
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新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐今開記者會批評蔡政府能源政策，將導致每戶1年增加超過3萬元支出，票投蔡英文形同加稅3萬元，且2025年非核家園根本無法達成，躁進廢核讓全民花大錢還要吸髒空氣；民進黨鄭宏輝則反批鄭正鈐把早已澄清的假訊息拿來開記者會，除造成人民恐慌，還凸顯對台灣社會毫不用心。

鄭正鈐由市議員吳青山、李國璋陪同開記者會，鄭正鈐說，經濟部預估2025年全國總用電量3029億度，每度電漲0.84元，每年發電成本增加2500億元由人民負擔，以全台844萬戶計算，每戶1年增加超過3萬元支出。

鄭正鈐指出，為配合蔡英文非核家園理想，蔡政府推出令人匪夷所思的離岸風電政策，不穩定的綠電無法替代可作為基載的核電，因此增加火電新機組，不但國人要掏出更多錢，還要面對更糟的空氣，他主張重新檢討能源政策，落實以核養綠公投決議，確保不缺電，也讓民眾呼吸好空氣。

鄭宏輝指出，經濟部能源局早已針對鄭正鈐所指用綠能全民加稅3萬的指控加以反駁，政府有電價穩定機制，照顧民生與穩定物價，離岸風電2025年的競價是2.2到2.5元，都已低於平均電價，代表發展綠能有助於拉低平均電價，加重全民負擔的說法完全是抹黑，更凸顯鄭正鈐毫無專業。

鄭宏輝強調，綠能發電量今年已可超越核能，台中火力發電廠也配合台中的防制空汙政策降載運轉，第1個離岸風電風場海洋風場也已完工開始測試，預計年底並聯運轉，降低火力與核能發電比例，台灣的供電依舊相當穩定，鄭正鈐拿假訊息開記者會，忽略核電所衍生的問題，更無視國際朝綠能為主的能源供應趨勢，選民應該自有公論。

新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐批評蔡政府能源政策，將導致每戶1年增加超過3萬元支出...
新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐批評蔡政府能源政策，將導致每戶1年增加超過3萬元支出。記者黃瑞典／攝影
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鄭正鈐電價鄭宏輝2020選舉2020選舉新竹市立委

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