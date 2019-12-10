服務不分藍綠 鄭朝方與藍營3鄉長會勘地方建設

民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與橫山、峨眉、北埔鄉3鄉長一同會勘地方建設。圖／鄭朝方團隊提供 分享 facebook 民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與國民黨籍的橫山、峨眉、北埔鄉3鄉長一同會勘地方建設，鄭朝方表示，服務不分藍綠不分黨派，盼在中央與地方攜手合作下，讓新竹縣城鎮可以更宜居，生活品質可以向上提升。

內政部營建署相關單位下鄉視察前瞻計畫補助，針對橫山鄉村里生活道路養護整建工程、北埔鄉市區道路共同管溝整合與建置計畫、峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化等多個計畫進行實地視察。

橫山鄉長張志弘、北埔鄉長莊明增及峨眉鄉長王增忠都親自出席簡報及會勘，對於中央部會正視地方建設需求，都表示由衷感謝中央鼎力協助城鎮發展推動，盼未來鄭朝方能夠替家鄉爭取更多建設經費，有效紓解地方財源不足的狀況。

鄭朝方表示，相關計畫總經費高達近8000萬，部分計畫完成尚未驗收，營建署提出相關改善方案，其他皆在提案爭取補助中。

他說，過去深耕地方、勤走基層下，看見縣內地方很多迫切需要改善的部分，也秉持「堅定新方向」，服務不分藍綠不分黨派，目的攜手讓新竹縣更好，此次與3鄉合作皆是拋開藍綠，針對地方需求努力向中央爭取相關計畫建設經費，來打造更宜居的新竹縣。