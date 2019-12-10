親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從富二代變負二代 女星苦背家中千萬債務

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

服務不分藍綠 鄭朝方與藍營3鄉長會勘地方建設

2019-12-10 15:39聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與...
民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與橫山、峨眉、北埔鄉3鄉長一同會勘地方建設。圖／鄭朝方團隊提供
分享
民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與國民黨籍的橫山、峨眉、北埔鄉3鄉長一同會勘地方建設，鄭朝方表示，服務不分藍綠不分黨派，盼在中央與地方攜手合作下，讓新竹縣城鎮可以更宜居，生活品質可以向上提升。

內政部營建署相關單位下鄉視察前瞻計畫補助，針對橫山鄉村里生活道路養護整建工程、北埔鄉市區道路共同管溝整合與建置計畫、峨眉鄉公所周邊道路環境改善及高架管線地下化等多個計畫進行實地視察。

橫山鄉長張志弘、北埔鄉長莊明增及峨眉鄉長王增忠都親自出席簡報及會勘，對於中央部會正視地方建設需求，都表示由衷感謝中央鼎力協助城鎮發展推動，盼未來鄭朝方能夠替家鄉爭取更多建設經費，有效紓解地方財源不足的狀況。

鄭朝方表示，相關計畫總經費高達近8000萬，部分計畫完成尚未驗收，營建署提出相關改善方案，其他皆在提案爭取補助中。

他說，過去深耕地方、勤走基層下，看見縣內地方很多迫切需要改善的部分，也秉持「堅定新方向」，服務不分藍綠不分黨派，目的攜手讓新竹縣更好，此次與3鄉合作皆是拋開藍綠，針對地方需求努力向中央爭取相關計畫建設經費，來打造更宜居的新竹縣。

鄭朝方指出，此3鄉鎮皆落在浪漫台三線上，在國內觀光景點中也是非常重要的一環，計畫經費不僅可改善當地居民生活品質，更能有效提升觀光品質，未來有機會擔任立委，會運用自身精準的微觀角度、宏觀視野來與地方共同完成提案計畫，也會盡全力讓中央傾力支持。

民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與...
民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方，昨透過立委邱泰源邀集營建署官員下鄉機會，與橫山、峨眉、北埔鄉3鄉長一同會勘地方建設。圖／鄭朝方團隊提供
分享

鄭朝方北埔2020選舉2020選舉新竹縣立委

延伸閱讀

藍營張貼假選舉號次圖片 賴清德：應取下並澄清

卡神有閨密喬事團？藍營揭「透過蘇嘉全辦公室找...

藍營稱女警「怪阿姨」 徐國勇：應該道歉、懺悔

汐止與議員有約 四位議員要向市府爭經費

相關新聞

全台海拔最高「聖誕紅樹」 桃園美麗亮相

2019-12-10 14:28

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

影／北區健保天團 桃園文化國小巡迴演

2019-12-10 11:34

桃園、新北一日生活圈 打造65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 23:51

頭份第二交流道 啟動可行性評估

2019-12-09 23:39

關西7桶有害廢液桶 清理完成

2019-12-09 23:29

「寒士吃飽30」苗栗僅募到3成 徐耀昌認捐2桌拋磚引玉

2019-12-09 20:37

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

舊愛有新戀情郭書瑤「心情美好」 桃園跨年首唱新歌

2019-12-09 18:24

富貴花開了 2019新竹市茶花季周末起跑

2019-12-09 15:03

竹縣衝刺秋冬遊國旅補助 加碼抽電動車「GoGoRo3」

2019-12-09 15:02

鳳山溪旁非法棄置7桶強酸 竹縣檢警查緝

2019-12-09 14:52

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47
看更多

熱門文章

南迴公路新線原定20日通車 將延至22或23日

2019-12-09 18:08

李四川今證實 毒防基金會欠員工薪水3個月約400多萬

2019-12-10 11:36

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

19億光電區被退綠營痛心 縣府：變更開發是為更好

2019-12-09 18:15

彰化第二口伏流水井完工 東郊8里供水可自足

2019-12-09 16:42

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

樹林間白白的！遠看以為是積雪 近看卻令人毛骨悚然...

2019-12-10 12:24

台南中國城改建廣場命名出爐 未來就叫做「河樂」廣場

2019-12-10 07:48

基隆市暖暖區不明原因大停電 台電：饋線跳脱

2019-12-10 01:56

宜蘭東西向重要捷徑 二結連絡道都外段明10點通車

2019-12-09 21:47

溪州熊出沒？香蕉樹整排攔腰折農民心痛

2019-12-09 20:34

南投縣府教你用一根手指 賞花不撲空還能閃人潮

2019-12-09 20:22

高市毒防基金會領不到薪水 李四川允解決

2019-12-09 20:49

BTS防彈少年團申請世運館受阻？高市府：假消息

2019-12-10 08:26

「寒士吃飽30」苗栗僅募到3成 徐耀昌認捐2桌拋磚引玉

2019-12-09 20:37

北捷取消優惠沒與新北溝通 侯友宜：好的事會支持

2019-12-09 17:32

串連新北桃園自行車道 可從石門水庫騎到淡水八里

2019-12-09 17:14

92歲嬤人生首拍畢業照 務農一輩子盼再上學

2019-12-09 15:56

預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47

平安符、十字架結合走失晶片 嘉市府創首例

2019-12-09 18:21

日師生訪屏東日式眷舍 感謝台灣保留文化

2019-12-09 16:24

桃園、新北一日生活圈 打造65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 23:51

少子化年代 這家爸媽愛小孩5年連生5個

2019-12-09 18:13

彰化縣議員施嘉華當選無效 民進黨王國忠10日內將遞補

2019-12-10 12:50

桃園、新北合作 65公里追風自行車道啟用

2019-12-09 16:34

小黨無黨沒糧草爭取選將先倒貼 還有人賣選舉小物

2019-12-09 20:58

志工利用晨光時間入校傳教 家長：孩子要幫找資料才知

2019-12-09 18:10

議會藍綠表決 高市府明年總預算今過關

2019-12-09 21:48

基隆暖暖大停電查出原因 台電：電纜故障將加強汰換

2019-12-10 10:57

河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25

新北消防玩夾手梗 呼籲珍惜醫療資源

2019-12-09 20:32

新北第2間運動聚點 新莊店明起試營運優惠4天

2019-12-09 16:53

北桃合作沿大漢溪岸 打造65公里追風自行車道

2019-12-09 18:12

美！太平山 結霜如撒糖粉

2019-12-10 00:02

罰不怕！違法停車場收16罰單 只繳3張繼續營業

2019-12-09 16:11

因客服人員很雞婆 基隆1999獲五星服務獎

2019-12-10 13:23

偏鄉校午餐難辦 南投縣研議區域統一製作再發送

2019-12-09 18:20

南投花卉嘉年華登場 拍立得、藍芽耳機抽起來

2019-12-09 18:28

新北35處捷運火車站納都更獎勵區 最高獲50%增額容積

2019-12-09 20:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top