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預算審查第26年一毛不刪 苗縣議會今通過總預算案

2019-12-10 12:47聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議會20多年來沒刪預算被網路節目嘲諷「苗栗國」，苗栗縣議會今上午二、三讀109年苗栗縣總預算案，苗栗縣議長鍾東錦說，縣議會史上第一次累計有84人次保留發言權到二讀討論，經上午近2小時討論，議員們最後針對保留發言權的13項預算，逐條討論表決，國民黨團以24票，民進黨團、改革連線成員、無黨籍共10票，少數不敵多數，109年度苗栗縣總預算案通過，苗栗縣議會26年來未刪預算。

苗栗縣109年總預算案，歲入預算204億1433萬1000元、歲出預算201億8433萬1000元、債務的舉借85億7600萬元、債務的償還88億600萬元，照案通過。

對於預算沒刪除，民進黨團書記長、議員羅貴星說，因為人數不足，苗栗縣議會長年以「慣例」方式包裹式表決，讓大家無法實質為百姓把關，非常心痛，畢竟在舉手表決時還是輸人家。

苗栗縣長徐耀昌說，109年度總預算案全數通過，比照過去往年一樣沒刪減，今年多10幾億，最重要的弱勢族群、前瞻需要的配合款，務實編列，所有各局處發揮專業，把每分錢花在刀口上，開源節流，秉持過去5年來一貫宗旨，用最少的錢到中央爭取最大的經費打造幸福苗栗。

今天二、三讀開始，議長鍾東錦說，累計84人次針對預算保留大會發言權進入二讀討論，苗栗縣議會首例。

上午經近2小時激爭，民進黨議員羅貴星、陳光軒，無黨籍陳品安、黎煥強、禹耀東，與時代力量宋國鼎、曾玟學，針對鄉鎮首長編列250萬元出國旅費、衛生所主任特別費52萬0800元、行政處一般事務費1833萬餘元、人事處編列退休公教人員協會辦理聯誼及交流活動及諮詢費60萬元、補助鄰長費用等共13項預算保留大會發言權，二讀提出討論。

議員陳品安說，行政處編列一般事務費1833萬多元，根據前2年使用1470多萬，沒有必要再增加，將結餘三百多萬，用在補助通苑的遊樂器材，讓資源更有效運用；衛生所主任特別費，陳品安說，希望在今年底前，將各鄉鎮市衛生所組織規程合法，讓法源依據，將衛生所「正名」二級機關。

補助鄰長費用，有議員批「選舉椿腳」，縣長徐耀昌說，這無關椿腳不椿腳， 村鄰長來自最基層，勞苦功高基層的鄰長是不無小補。國民黨團書記長、議員江村貴、徐功凡、黃芳椿等人認為「預算不要為了刪而刪」。

議員韓茂賢說，苗栗縣是現在開台以來最倒霉，三義鄉公所當年蓋的時候，縣府補助3600萬蓋6層樓，銅鑼鄉公所現在也要蓋，只能蓋3樓，直接腰斬。預算要看大的，苗栗因財政收支劃分法長期不公，就算預算不刪，財政、主計一天到晚盯得緊緊。

苗栗縣議會今審109年度苗栗縣總預算2、 3讀，針對有爭議的13項預算，經逐條表...
苗栗縣議會今審109年度苗栗縣總預算2、 3讀，針對有爭議的13項預算，經逐條表決後，仍少數不敵多數，109年度苗栗縣總預算案照案通過，議長鍾東錦敲下三讀通過議事槌。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議會今審109年度苗栗縣總預算2、 3讀，針對有爭議的13項預算，經逐條表...
苗栗縣議會今審109年度苗栗縣總預算2、 3讀，針對有爭議的13項預算，經逐條表決後，仍少數不敵多數，109年度苗栗縣總預算案照案通過。記者劉星君／攝影
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苗栗縣衛生所民進黨

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