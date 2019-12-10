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河馬老虎等動物陪搭火車 台鐵六家線動物彩繪列車開跑

2019-12-10 12:25聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

迎接新竹市立動物園12月28日開園，市府與台鐵合作打造河馬、山羌、老虎、台灣獼猴等動物的彩繪區間車，今起行駛台鐵六家線，為期2兩月，每天有35個班次，市長林智堅今天上午7點半帶著行銷大使河馬樂樂從六家站搭到新竹站，直播開箱吸引大批網友按讚與熱烈討論。

市府城銷處指出，為了讓旅客感受新竹動物園的歡樂溫暖，特地設計動物彩繪區間車，行駛台鐵六家線（六家－新竹），今起到明年1月底為期兩個月，近期也將加開台北往返新竹區間車，28日新竹動物園全新開園，歡迎外縣市民眾搭乘坐高鐵，轉乘六家線動物列車，就可以搭接駁車前往新竹動物園。

林智堅直播介紹車廂內滿滿動物，接著開箱自己的早餐雞蛋堡和柳橙汁，也幫樂樂拿出背包裡的紅蘿蔔，林智堅與行政處長白舒樺、產發處長張力可、城銷處長顏章聖直接在車廂舉行晨會，讓網友大呼「不會吧！在火車上開會XD」。

直播開箱過程引來不少網友按讚說「可愛！」，城銷處指出，4節車廂分別以河馬、山羌、老虎、台灣獼猴為主角，代表未來市立動物園4大動物區，車廂內部也有各種動物圖像彩繪和介紹，讓大人小孩感受到這個可愛的驚喜，動物園彩繪列車未來將加開新竹與台北往返區間車，讓通勤、觀光的大小朋友都可以搭乘動物主題列車，前來體驗新竹動物園魅力。

迎接新竹市立動物園28日開園，市府與台鐵合作打造河馬、山羌、老虎、台灣獼猴等動物...
迎接新竹市立動物園28日開園，市府與台鐵合作打造河馬、山羌、老虎、台灣獼猴等動物的彩繪區間車。圖／市府提供
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新竹市長林智堅與行銷大使河馬樂樂搶先體驗動物彩繪區間車。圖／市府提供
新竹市長林智堅與行銷大使河馬樂樂搶先體驗動物彩繪區間車。圖／市府提供
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迎接新竹市立動物園28日開園，市府與台鐵合作打造河馬、山羌、老虎、台灣獼猴等動物...
迎接新竹市立動物園28日開園，市府與台鐵合作打造河馬、山羌、老虎、台灣獼猴等動物的彩繪區間車。圖／市府提供
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新竹動物園台灣獼猴

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