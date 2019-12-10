影／北區健保天團 桃園文化國小巡迴演

配合健保題材納入國小國語課本及習作，健保署今年10月啟動「健保校園巡迴宣導列車」，今天由健保署北區業務組同仁組成的「北區健保天團」到桃園市平鎮區文化國小，以健保短劇情境進行分級醫療、健康存摺APP等教育宣導，落實健保教育向下扎根工作。

中央健康保險署署長李伯璋表示，108年下學期，小學五年級學童可在翰林版國語課本，透過陳樹菊女士兒時故事，了解全民健保的「自助互助、照顧弱勢」核心價值，以及健保標誌所隱含的3H (Help互相幫忙、Happy快樂、Health健康)意義，並進一步認識健康存摺APP及分級醫療的重要性。

文化國小校長鄭惠欽表示，文化國小是桃園市「藝術人文」重點學校，期待我們的下一代能經由課文學習，加上健保署情境短劇的演出及師長教導及習作討論，從小便能內化「珍惜健保，正確就醫」的理念，唯有讓健保教育向下札根，才能達到健保永續經營的願景。

北區健保天團到文化國小演出的情境短劇，從阿嬤被車撞倒送醫，帶出「分級醫療制度」及下載「健康存摺」APP的重要性，演出時，學童每當活潑的「呼嚕嚕」（主角）出場時就笑聲連連、聽到媽媽說阿嬤住院則眉頭深鎖，當老師教導健康存摺如何下載時，則聚精會神聆聽，劇後的有獎徵答，更是踴躍搶答熱情參與。

另現場發放「下載健康存摺，存健康抽好康」活動宣導單張，學童反應踴躍索取一空，希望透過網頁互動遊戲及抽獎活動，鼓勵學生及家長參與，進而認同全民健保理念。

李伯璋署長表示，健保校園巡迴宣導列車，參與演出者全數由健保署同仁擔綱，除了對健保署同仁的參與及辛勞表達肯定及謝意外，更感謝文化國小，認同健保學童教育的全力支持及協助。