新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

新竹市百貨周年慶到今天結束，並雙雙傳出捷報，新竹SOGO周年慶12天衝破15億、同比去年成長10%； Big City周年慶也在12天整檔業績超過22.8億，較去年成長9%，總計週年慶期間湧入逾百萬逛街人潮，再次展現新竹的驚人消費力。

新竹SOGO表示，在百貨服飾滿六仟送八百、15大銀行刷卡滿額送禮券等高回饋促銷及3大日系品牌聯手出擊的獨家來店禮強力動員下，交易客數突破32萬人次，不但成長5%，還有超過30家業績達千萬的大櫃。今年化妝品包含SKII青春露賣出7千瓶、蘭蔻超未來肌因賦活露、雅詩蘭黛無敵霜及資生堂東京櫃百優精純乳霜均售出超過3千瓶。

業者認為，受惠政府推動的節能家電補助及貨物稅退稅專案，加上新竹地區房市相對熱絡，大型家電成長達二位數，如冰箱、洗衣機熱銷700台；氣炸鍋熱銷超過600台；加上日前幾天濕冷天氣也帶動禦寒商品買氣，包含防風外套、保暖大衣類熱銷3萬件，電暖器、除濕機銷量超過700台。深受竹科上班族及大專院校學生喜愛的運動休閒商品大幅成長近二成，光是運動鞋類預估總計售出1萬5千雙、大學T也賣出5千件以上。

另外，2020年有「愛你愛你」諧音，也是適合嫁娶的雙春閏月年，許多準新人們看準周年慶高回饋機會，一次購足婚嫁所需商品，新竹SOGO店長陳秋芬表示，今年黃金套件銷售業績成長近4成，對戒售出超過250組，桃竹苗獨家品牌日本婚戒專家I-PRIMO週年慶12天業績衝破2千5百萬，西服也狂銷700套。

Big City則在收納、寢具、沙發等高單價傢俱、生活居家類商品熱銷，整體業績成長逾50%。3C產品部分有竹科公司大筆購買尾牙抽獎品；家電類則以自用為主，電視、洗衣機、冰箱為主攻，家電業績上揚10%。連續低溫濕冷天氣更讓美休、女裝等冬衣毛料商品、Outdoor區GORE-TEX功能性保暖外套提袋率大增，成功拉抬整體服飾業績超過20%好成績。

周年慶後緊接迎來聖誕節及跨年慶，Big City於12月12日至明年1月1日在1F創藝廳推出「誠品耶誕禮物市集」，集結各式香氛、髮品及文創小物，滿足送禮、交換禮物需求；吉祥物阿Mall還有見面握手合照至聖誕節，Big City聖誕樹將持續閃亮明年1月8日。