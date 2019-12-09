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舊愛有新戀情郭書瑤「心情美好」 桃園跨年首唱新歌

2019-12-09 18:24聯合報 記者鄭國樑／即時報導

「2020愛在桃園幸福美好」跨年晚會今天在桃園市政府開記者會，主持人胡瓜率搭檔浩角翔起、本土劇女神白家綺現身，和市長鄭文燦一起宣傳。要在跨年演出的另一位「女神」郭書瑤也到場，媒體問舊愛有新戀情，心情如何，瑤瑤直接回答「很幸福，美好」。

桃園跨年在高鐵站前廣場，12月31日晚間7點開始。郭書瑤說，桃園是她今年唯一一場跨年，也是新作品第一次對外演出，所以她非常開心、非常幸福，新作品內容保證大家都沒看過，而且好看，預計唱4首歌。

至於跨年裝扮的尺度，瑤瑤說「如果天氣冷的話，大家會覺得非常溫暖」、「如果天氣熱的話，會讓大家眼睛吃冰淇淋」，一旁的胡瓜馬上輕呼「哇」，浩子也起哄「拜託(天氣)熱一點、熱一點」，瑤瑤大方看著鏡頭，笑著擺出保證說到做到的表情。

胡瓜說，這是民視第一次來桃園辦跨年，他個人來桃園好幾次，無論在哪裡主持跨年，都要把歡樂帶給大家，用新的心情迎接2020，不管在地人或守在電視機前的觀眾看跨年節目，都要給演出人員加油打氣。

瓜哥、浩角翔起、白家綺今天的打扮都有粉紅色系，桃園市長鄭文燦配合宣傳效果，更是穿上粉紅背心、西裝。鄭市長上台時還拿自己的身材作文早，透露他到宣傳活動現場前，穿上粉紅色的西裝時，告訴市府觀光旅遊局局長楊勝評「我這樣是不是有像胡瓜」，話一出胡瓜險些噴飯，台下也笑成一片，娛樂效果十足。

鄭文燦提到，升格以來，桃園多了20萬人，且桃園市市民卡已發行超過150萬4351張，而跨年晚會現場結合全台灣最好用的市民卡舉辦抽獎活動，只要桃園市民持市民卡在12月31日下午4點至晚間10點，到活動現場服務台過卡感應登錄，即有機會抽中由中華航空及長榮航空所提供歐洲線商務艙來回機票各1組、日本線（台北至東京）經濟艙來回機票各3組（每組2張）。此外，今年跨年晚會也歡迎大家身著粉紅色衣飾或任何粉色配件，打卡拍照上傳並標註粉紅桃園，可獲得活動專屬紀念品1份。

觀旅局長楊勝評表示，2020桃園跨年晚會於12月31日晚間7點於高鐵桃園站前廣場登場，由胡瓜、浩角翔起、白家綺攜手主持，晚會卡司包括郭書瑤、李千那、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾、邱子芯、鬼鬼吳映潔、蔡家蓁、孫盛希、LamiGirls、滅火器、方泂鑌輪番演出，更有南韓SUPER JUNIOR-K.R.Y.、謝金燕擔任壓軸，以及周湯豪擔任壓軸後演出，邀請大家跨年夜直奔桃園體驗精采演出。

觀旅局建議市民朋友可搭乘捷運至A18站，走1號出口，或搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車紅線」達活動會場，共同迎向幸福美好的一年。桃園跨年晚會活動詳情請至活動官網網址：http://www.nye2020.tycg.gov.tw查詢。

郭書瑤（左3）透露跨年裝扮的尺度「如果天氣冷的話，大家會覺得非常溫暖」、「如果天...
郭書瑤（左3）透露跨年裝扮的尺度「如果天氣冷的話，大家會覺得非常溫暖」、「如果天氣熱的話，會讓大家眼睛吃冰淇淋」。記者鄭國樑/攝影
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桃園跨年在高鐵站前廣場，12月31日晚間7點開始。記者鄭國樑/攝影
桃園跨年在高鐵站前廣場，12月31日晚間7點開始。記者鄭國樑/攝影
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鄭文燦覺得穿上粉紅西裝很像胡瓜。記者鄭國樑/攝影
鄭文燦覺得穿上粉紅西裝很像胡瓜。記者鄭國樑/攝影
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跨年晚會鄭文燦郭書瑤

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