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桃園青年群力活絡 楊梅富岡純樸小鎮觀光

2019-12-09 15:22聯合報 記者張弘昌／即時報導

為培育青年投入地方與社區公共事務，桃園市政府青年事務局、中國科技大學、伯公岡客家文化協會、TWB台灣自行車協會，3年來持續深耕楊梅區純樸的老客庄「富岡」，除將在地遊程導入科技智慧，並結合在地元素，一起完成火車站前階梯3D藝術地景彩繪，今天舉行踩點遊程，受到遊客熱烈歡迎與肯定。

「富岡青旅行」由青年局與中國科大觀光與休閒事業管理系，共同培訓學生成為專業導覽員，除培養導覽與解說專業能力，以及自行車領隊實務技巧，教案包含導覽解說手冊規劃及APP製作，皆由中國科大觀管系學生發揮創意自行設計開發。

去年「BIKE FUN 2018桃園地景藝術節富岡青旅行」共辦理6梯次，旅客反映熱烈，今年更推出2梯次「富岡青旅行2.0季節限定版自行車地景遊程」，有來自台北、新竹、台南、高雄等全台各地的民眾報名響應，旅客出席率及滿意度佳，紛紛鼓勵主辦單位多辦理青旅行活動。

此外，富岡火車站前階梯的3D藝術地景彩繪，也成在地觀光新亮點，彩繪內容包含代表富岡的各種在地元素，例如台灣第一台蒸汽火車凌雲號，與邁入現代化標誌自強號、農人守護神的白鷺鷥、象徵歷史故

事的彈痕穀倉、伯公岡榕樹及巴洛克式古宅呂家聲洋樓，皆是由任教於中國科技大學視覺傳達設計系的簡福鋛教授帶領學生共同完成，期望民眾一走出火車站，站在階梯上就有彷彿搭火車穿越時空，遊歷富

岡小鎮人文美景的感動，留下屬於自己回憶的足跡。

青年投入永續發展行動計畫，鼓勵學校師生或社會青年自組青年行動團隊，以聯合國17項永續發展目標 (SDGs)作為提案方向扎根地方，透過中長程支持和輔導，積極鏈結各界資源共同投入地方創生，歡迎

桃園熱血青年們於109年1月31日前踴躍提案，共同投入社會參與，持續創作一篇篇動人的故事，詳情請上桃園市政府青年事務局網站查詢。

桃園市青年局與中國科大觀光與休閒事業管理系，培訓學生成為專業導覽員，推出富岡青旅...
桃園市青年局與中國科大觀光與休閒事業管理系，培訓學生成為專業導覽員，推出富岡青旅行2.0，季節限定版自行車地景遊程，同時彩繪富岡車站前階梯，促進地方觀光發展。記者張弘昌／攝影
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桃園市青年局與中國科大觀光與休閒事業管理系，培訓學生成為專業導覽員，推出富岡青旅...
桃園市青年局與中國科大觀光與休閒事業管理系，培訓學生成為專業導覽員，推出富岡青旅行2.0，季節限定版自行車地景遊程，同時彩繪富岡車站前階梯，促進地方觀光發展。記者張弘昌／攝影
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青年火車站自行車

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