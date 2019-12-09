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富貴花開了 2019新竹市茶花季周末起跑

2019-12-09 15:03聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

2019「茶花Follow Me」新竹市茶花季即將於12月14日上午10時在茶花產銷班（大湖路167巷63號）正式展開。今天上午舉辦活動記者會，新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市茶花嫁接技術的突破在全國獨佔鰲頭，使茶花推向盆景藝術化，大大提高經濟價值，也首次體驗茶花的嫁接技術。

沈慧虹在新竹市茶花產銷班長邱穩正指導下，親自嘗試用油茶樹頭及樹根作砧木進行茶花嫁接，為今年的茶花季揭開序幕。市府與竹市農會合作推廣茶花文化產業，持續舉辦茶花季活動，已展現出茶花的經濟效益，茶花栽種面積從原有5公頃擴展至15公頃；新研發的茶花品種更由1千2百多種增加至1千5百多種，茶花產銷班銷售量也提升1成5，並推出多款與茶花周邊商品。

新竹市農會理事長陳全桂表示，新竹市茶花季今年邁入第16年，茶花有「富貴花」之稱，是新竹市特色農業，更是台灣茶花重要生產地，茶花產銷班也是全台第一個以茶花為主題的產銷班，因市府與農會合作推廣茶花，將茶花種植深入民間，藉由茶花季的舉辦讓大家一睹茶花的百變風情及帶動地方發展。

產發處長張力可表示，茶花季12月14日起開跑，持續到明年2月29日，開幕當天有茶花環保杯提袋及茶花捏捏樂DIY活動、持當月5張發票可兌換花苗，限量500株。現場將有茶花技巧教學、茶花園音樂饗宴、農特產品展售、茶花展售、盆栽展示、茶花創意料理展售，等豐富活動。

產發處也在茶花季開幕活動12月14日至15日提供免費接駁專車，起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」， 14日三姓橋火車站第一班發車時間8:00、末班車16:00，每半小時一班車； 15日改為每一小時一班車，民眾可多加利用。相關活動聯絡方式可洽詢新竹市農會電話03-5386143分機503、500。

新竹市茶花季自12月14日起持續到明年2月29日。記者張雅婷／攝影
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新竹市茶花季自12月14日起持續到明年2月29日。記者張雅婷／攝影
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新竹創意料理

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