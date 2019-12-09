親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

兒子一席話喚醒了他...單親爸爸吸毒15年 戒毒後成人生勝利組

竹縣衝刺秋冬遊國旅補助 加碼抽電動車「GoGoRo3」

2019-12-09 15:02聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

響應秋冬遊國旅補助方案，新竹縣政府最後衝刺，今天宣布祭出加碼活動，今年9月起至明年1月底至竹縣使用秋冬遊自由行補助方案的遊客，只要上網填寫表單登錄基本資料，就有機會將最大獎時下流行電動車「GoGoRo3」騎回家。

配合觀光局推出的暖冬遊專案，竹縣府交旅處結合聖誕節慶，12月15日將在竹北新瓦屋辦理「竹縣約會 聖誕PA」活動，包括熱鬧互動劇場、YOYO家族帶動唱、浪漫爵士樂曲，還有精選耶誕市集、闖關活動。新竹縣楊文科今天特別邀請台灣女婿「吳鳳」，一起邀請民眾來竹縣旅遊。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏表示，這次協會特別爭取觀光優惠活動，與16家旅館合作辦理「紙感風城-來住宿送體驗」觀光優惠活動，也結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場等地方特色產業，提供秋冬遊自由行補助旅客免費體驗券，限量1150張，送完為止，活動詳情可參考「紙感風城-來住宿送體驗」網頁(https://st1798.travel.blog/)。

交通旅遊處長游志祥說，約會聖誕PA活動當天，邀請到轟動兒童界的yoyo 家族月亮姐姐，到場與小朋友們歡樂唱跳，還有關西鎮在地初心者市集，精選30家手作、花藝、咖啡、烘焙等，豐富耶誕市集盡在竹北新瓦屋，邀請各地遊客一起看表演、逛市集，歡度耶誕佳節。更多耶誕活動詳情請至竹縣好好玩粉絲專頁(https://www.facebook.com/hchgfun/)查詢。

藝人吳鳳說，新竹縣有說不完的好玩景點及美食，近期也會到新竹縣拍攝網路頻道的影片，告訴大家冬天要怎麼在新竹縣，玩得開心，吃得開心，還透露片中會介紹他最愛的新埔柿餅及北埔老街、小叮噹遊樂區、綠世界生態農場等等，希望大家一起來新竹縣玩。

這次也結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場等地方特色產業，提供秋冬遊自...
這次也結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場等地方特色產業，提供秋冬遊自由行補助旅客免費體驗券。記者郭政芬／攝影
分享
竹縣府交旅處結合聖誕節慶，12月15日將在竹北新瓦屋辦理「竹縣約會 聖誕PA」活...
竹縣府交旅處結合聖誕節慶，12月15日將在竹北新瓦屋辦理「竹縣約會 聖誕PA」活動。記者郭政芬／攝影
分享
響應秋冬遊國旅補助方案，新竹縣政府最後衝刺，今天宣布祭出加碼活動。記者郭政芬／攝...
響應秋冬遊國旅補助方案，新竹縣政府最後衝刺，今天宣布祭出加碼活動。記者郭政芬／攝影
分享

新竹自由行國旅補助

延伸閱讀

鳳山溪旁非法棄置7桶強酸 竹縣檢警查緝

竹縣消防局展示新型設備與黃金戰甲 民眾體驗當...

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入...

八掌溪防汛路 直通台82線

相關新聞

鳳山溪旁非法棄置7桶強酸 竹縣檢警查緝

2019-12-09 14:52

富貴花開了 2019新竹市茶花季周末起跑

2019-12-09 15:03

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

好心橘／蔡仁堅搶救剩食 籲需要者別客氣

2019-12-09 00:15

想減鹽健康 62家便當有認證

2019-12-08 23:25

八仙塵爆全身六成燒燙傷 女大生不畏目光突破自我

2019-12-08 19:39

林智堅為周江杰站台 雙爸暢談新竹爸媽的需要

2019-12-08 19:25

2019想演就演戲劇節 青年局力挺在地青年藝文發展

2019-12-08 19:02

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

呂玉玲平鎮競總成立 國民黨重量級人物到場力挺

2019-12-08 18:02

第一屆大觀盃馬拉松海岸13度低溫出發 大家搶破紀錄

2019-12-08 16:53

五楊高架延伸至頭份完成評估 林智堅：願景終於要實現

2019-12-08 16:49

捷機「樂齡一起GO」秒殺活動 A8站9日上午9點報名要快

2019-12-08 15:26

桃園馬祖人比離島馬祖還多 連江檢方跨海與桃檢反賄選

2019-12-08 14:56

影／3000人到後龍「玩焢窯」 甘藷花生節14日登場

2019-12-08 14:13

潘孟安赴新竹分享燈會經驗 用屏東香蕉與新竹交心

2019-12-08 14:04

公費流感疫苗今開打 台中140衛生所醫療院所不打烊

2019-12-08 13:32

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

好消息！竹市馬偕兒童醫院取得設置許可 3年後可蓋好

2019-12-08 11:10
看更多

熱門文章

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

前空姐花光積蓄抵押房子 投入有機菇獲選百大青農

2019-12-09 07:29

想拿下80%選票蔡英文豪氣定目標 觀眾反應讓她開懷

2019-12-08 20:51

五楊高架延伸至頭份完成評估 林智堅：願景終於要實現

2019-12-08 16:49

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

2019-12-08 17:41

澎湖退休軍公教高喊「拔菜」不滿政府年改不公不義

2019-12-08 23:53

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

53歲仍好學 南市警備副隊長完成警佐訓練

2019-12-09 09:07

藍批高雄輕軌未交政權就進車廂 前局長：合約早就訂了

2019-12-08 16:39

挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29

北捷擬砍8折優惠 雙北會議北捷董座、總經理卻請假

2019-12-09 10:09

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

2019-12-08 18:45

伯立歐公益路跑 補給太營養被戲稱「痛風盃」

2019-12-08 17:29

高雄本周就業徵才釋出2千職缺，國賓、家樂福都在找人

2019-12-08 23:38

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

女警甜笑超吸粉 當過教師的她做「宣導紅單」超逗趣

2019-12-08 21:15

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

內灣所首位原民女警到任 似真人版Dora招人疼

2019-12-09 09:45

呂玉玲平鎮競總成立 國民黨重量級人物到場力挺

2019-12-08 18:02

斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44

蘭陽溫泉季「千人踩街嘉年華」 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39

罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42

北市府員工民調 柯文哲評分、滿意度雙降

2019-12-09 00:23

藍營看好韓國瑜在花蓮拿7萬票 綠營盼保住底盤

2019-12-08 17:11

馬偕兒童醫院 111年完工

2019-12-09 00:16

八仙塵爆全身六成燒燙傷 女大生不畏目光突破自我

2019-12-08 19:39

「左流右肺」疫苗 雙北滿65歲免費打

2019-12-09 00:27

管用？ 桃園市首推實體減速台 盼降低巷道車速少噪音

2019-12-09 11:47

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32

市府員工滿意度下滑 柯文哲：確實很明顯

2019-12-09 11:42

蔡英文點名30歲以下年輕人 投票日勿睡過頭

2019-12-08 19:42

林國慶接地氣 推八點檔講政見

2019-12-08 19:24

淡水輔選談立委大選 羅文嘉：民主與非民主戰爭

2019-12-08 20:25

棄陸電子業工作偕妻回台 他倆靠水產加工闖名號

2019-12-09 11:00

好心橘／蔡仁堅搶救剩食 籲需要者別客氣

2019-12-09 00:15

鍾情雨來菇 空姐拚成百大青農

2019-12-08 23:05

蔡易餘選前衝刺 民進黨不分區立委大集合力挺

2019-12-08 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top