竹縣衝刺秋冬遊國旅補助 加碼抽電動車「GoGoRo3」

響應秋冬遊國旅補助方案，新竹縣政府最後衝刺，今天宣布祭出加碼活動，今年9月起至明年1月底至竹縣使用秋冬遊自由行補助方案的遊客，只要上網填寫表單登錄基本資料，就有機會將最大獎時下流行電動車「GoGoRo3」騎回家。

配合觀光局推出的暖冬遊專案，竹縣府交旅處結合聖誕節慶，12月15日將在竹北新瓦屋辦理「竹縣約會 聖誕PA」活動，包括熱鬧互動劇場、YOYO家族帶動唱、浪漫爵士樂曲，還有精選耶誕市集、闖關活動。新竹縣楊文科今天特別邀請台灣女婿「吳鳳」，一起邀請民眾來竹縣旅遊。

新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏表示，這次協會特別爭取觀光優惠活動，與16家旅館合作辦理「紙感風城-來住宿送體驗」觀光優惠活動，也結合芎林鄉紙寮窩造紙工坊、內灣好客好品希望工場等地方特色產業，提供秋冬遊自由行補助旅客免費體驗券，限量1150張，送完為止，活動詳情可參考「紙感風城-來住宿送體驗」網頁(https://st1798.travel.blog/)。

交通旅遊處長游志祥說，約會聖誕PA活動當天，邀請到轟動兒童界的yoyo 家族月亮姐姐，到場與小朋友們歡樂唱跳，還有關西鎮在地初心者市集，精選30家手作、花藝、咖啡、烘焙等，豐富耶誕市集盡在竹北新瓦屋，邀請各地遊客一起看表演、逛市集，歡度耶誕佳節。更多耶誕活動詳情請至竹縣好好玩粉絲專頁(https://www.facebook.com/hchgfun/)查詢。