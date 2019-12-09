鳳山溪旁非法棄置7桶強酸 竹縣檢警查緝

新竹縣關西鎮鳳山溪上游河岸旁遭非法棄置七桶強酸液體，縣府環保局表示，廢液桶已清運完畢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹縣關西鎮鳳山溪上游河岸旁遭非法棄置七桶強酸液體，縣府環保局今天表示，廢液桶已清運完畢，並由檢警偵辦中，呼籲民眾勿非法棄置廢棄物，守護環境。

新竹縣政府環保局今天發布新聞稿表示，6日在新竹地檢署檢察官指揮下，會同新竹縣政府警察局新埔分局完成鳳山溪上游河岸旁7桶非法廢液桶清除作業。

新竹縣長楊文科於新聞稿中表示，目前廢液桶已清除，且現場無滲漏情形，將依廢棄物清理法配合偵辦，也呼籲民眾踴躍檢舉，讓不肖業者無所遁形，共同保護民眾健康及守護環境永續發展。

楊文科指出，環保局於查獲非法棄置案後，委託工業技術研究院進行廢液採樣檢測，確認廢液屬pH小於2的有害事業廢棄物，其棄置行為違反廢棄物清理法，移送新竹地方檢察署刑事偵辦。

楊文科表示，偵辦期間環保局將7桶廢液桶移置至附近較平坦空地，於桶身上覆蓋帆布避免雨水滲入，也在地面鋪設帆布以阻絕滲漏污染土地，標示黃色警示帶及危害警語，避免造成不知情民眾人身傷害。

竹縣環保局代理局長羅仕臣表示，該批廢液桶已由環保局委託桃園市合法的公民營處理機構清理完畢，如經查獲有非法棄置廢棄物情事，得依法處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣150萬元以下罰金，呼籲不肖業者勿心存僥倖。