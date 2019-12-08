林智堅為周江杰站台 雙爸暢談新竹爸媽的需要

民進黨竹縣一選區立委參選人周江杰今天在新埔舉辦親子活動，新竹市長林智堅站台，一同談親子教育議題。林智堅說，周與他都年輕、有小孩，能了解爸媽們所關注的，他相信鄉親會用選票支持願意為故鄉奮鬥的周江杰。周江杰則談到新埔空氣污染問題，他允諾未來若進入立院，會與環保署在法規上研究，還給大家一個乾淨空氣的權利。

天氣和煦一掃多日低溫，新埔爸媽帶者孩子前來同歡，現場除了遊樂設施、還有孩子們最愛的DIY，午間大人小孩，一邊吃米粉一邊聽周江杰說說自己的政見，也自彈自唱「快樂天堂」場面熱鬧，近距離親子互動。同時用這首歌曲祝福孩子們都可以健康快樂長大。

林智堅分享自己當年選舉的經驗，期許未來有更多縣市合作的機會。新竹縣市本來就是共同的生活圈，期待江杰進入立法院一起推動新竹縣市政策解決交通、觀光、特別是家長都很關心的教育問題。

林智堅還提到，總統也想當關心新竹縣，中央為竹縣打造了台三線計畫，民眾可以休閒、推動地方經濟、新竹縣再創經濟奇蹟，新竹縣的進步也是新竹市的福祉。

周江杰說，今天舉辦親子熱元活動，很多縣民都會到竹市參與親子活動，代表竹縣有很多育兒環境、空間不夠進步，這是需要向市長借鏡、學習。