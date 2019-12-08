2019想演就演戲劇節 青年局力挺在地青年藝文發展

青年事務局與桃園在地獨立劇團「犀牛劇團」合作，攜手七組高校戲劇社團及表藝科系師生以「秘密」的創意主題，於今天在大溪多目標體育館舉辦「2019第十一屆想演就演戲劇節」。

故事題材取自青年族群有感話題，包括Youtuber網紅現象、青少年成長課題、甚至觸及政經時勢的觀察，主題涵蓋面相廣泛且活潑，藉由「秘密電話亭」的舞台意象，串起四部精彩短篇戲劇。

想演就演戲劇節，由桃園在地獨立劇團－犀牛劇團原創，這十年堅持每年一演，一路走來歷經許多困境，原本因經費不足，預計在今年悄悄落幕不再續辦，讓戲劇節永遠停留在十週年的圓滿時刻。青年局在瞭解戲劇青年的堅持與其中故事之後，主動聯繫劇團並關切需求與想法，並給予適當的資源，希望讓桃園少見的青年戲劇節得以延續，鼓勵勇敢邁向下一個十年。

本次公演計畫早在今年六月即啟動，從演員徵選、排練、劇本發想到編寫，皆由犀牛劇團帶領各校學生演員進行，長達半年的籌備長跑，劇組凝聚深厚向心力，尤其最後宣傳階段，七校戲劇社勤跑校園班級，開放的三百席觀眾名額，早已供不應求，迴響熱烈，創下「青年做戲」新高度，不論規模與質量，皆有不凡表現。