減鹽飲食了嗎？苗栗62家盒餐供餐 還教你健康吃

苗栗縣政府衛生局輔導餐飲業者，推動減鹽健康盒餐，認證18鄉鎮市有62家上榜，名單公布在衛生局網站熱門資訊的衛生保健專區，還製作「健康吃遍苗栗小吃」民眾篇供參考，享受美食又能減少飲食中不必要的鈉含量。

衛生福利部建議成人每天鈉攝取總量不要超過2400毫克，即食鹽6公克，衛生局分析飲食中鈉的可能來源包括，醬汁與烹調使用大量醬油，配料使用許多醃菜，及湯頭裡的調味品，因此針對有興趣配合業者循序漸進，醬料調味料集中擺放，不主動提供，標示「可以要求減鹽烹調」，減少高度加工品選材，開發減鹽套餐，全縣共有62家通過認證。

減鹽健康盒餐審核6項標準，必須符合具有熱量標示、熱量低於800大卡、不得隨餐附贈含糖飲料，內容均衡飲食，包括全穀根莖、豆魚肉蛋、低脂乳品、蔬菜、水果，及油脂、堅果種子類，未精緻全穀（五穀米、胚芽米、糙米、紫米等）占主食類三分之一以上，不使用油炸、油淋烹調，及減少醬汁、肥肉、加工食品。

此外，衛生局「健康吃遍苗栗小吃」民眾篇建議，不論在家備餐，還是在外用餐，按照「每日餐盤」口訣「飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、每餐水果拳頭大、菜比水果多半碗、堅果種子一湯匙、每天早晚一杯奶」，夾取適當的食物比率，就可以攝取到充足又均衡營養的一餐。

購買自助餐及便當時，觀其色、聞其香、嘗其味，配菜較醬色、加工食品，分別要比食材原色、天然食材的鈉含量高；烹調方式，以清炒清燙及乾煎取代紅燒、燉、煨，使用調理包與調理塊，如咖哩塊、味噌，避免食材吸收過多調味料中的鈉。

醬料是料理的精華，也是決定鈉含量大重點，購買食物時，可以請店家少加醬汁，或以其他辛香料替代，如胡椒、白醋等，食物務必與醬料分開裝，才不會讓食物浸在醬汁，吸收更多不必要的鈉；清醬油搭配蔥末取代傳統白醬及粉紅醬汁，也可以大幅減少鈉的含量。