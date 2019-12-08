呂玉玲平鎮競總成立 國民黨重量級人物到場力挺

桃園市立委第五選區（平鎮、龍潭）參選人呂玉玲平鎮競選總部今天下午成立，包括前總統馬英九、副總統候選人張善政、新北市長侯友宜、前國民黨主席吳伯雄等國民黨重量級人物都到場力挺，現場約1萬名民眾到場參與。

侯友宜首先進場，送上「好彩頭」，並以一個嘉義子弟的身份，來向鄉親懇託支持力挺警察的好立委，讓桃園與新北可以服務一條線，一起為鄉親來努力打拼。

隨後馬英九、張善政也伴隨象徵「馬到成功」的馬造型的列隊一同進場，民眾爭相搶著與馬英九合照，兩人分別為呂玉玲掛上競選綵帶、送上好彩頭，為她加油打氣。

馬英九致詞時推崇客家妹呂玉玲為客家打拼的成績，包括修客家基本法，將客語納入國家語言，推動客語研究發展中心、客家公共傳播基金會成立；在地方上也積極爭取，像是將平鎮納入客庄十二大節慶，及爭取預算補助平鎮、龍潭客家社團。

也細數呂玉玲的教育政績，如協助國立台北商業大學增設平鎮校區、龍潭農工升格為龍潭高中、平鎮國民運動中心設立、202億第二期技職教育再造計畫、平鎮與龍潭各高國中小校舍與設施整建經費6億2495萬元。