提前歡慶菲律賓聖誕節活動 桃市府廣場現南洋風

近千名菲律賓移工今天齊聚桃園市政府廣場，提前歡度聖誕節慶，為周末的市府廣場增添了幾分南洋風情。

馬尼拉經濟文化辦事處每年在台灣舉辦「Paskong Pinoy」菲律賓聖誕節活動，今年移師桃園，副市長游建華出席活動表示，目前有近3萬5000位菲律賓籍移工在桃園工作，市府首創「東南亞移工休閒育樂參與式預算計畫」，移工自己提案、票選決定想舉辦的休閒育樂活動，讓移工朋友也能參與其中。

另外，桃園市政府也成立新住民文化會館，提供社會福利資源媒合、衛生保健等服務項目，市府日後也會持續用心照顧，讓菲律賓朋友們對桃園產生更強認同感，把桃園當作第二個家。

馬尼拉經濟文化辦事處代表班納友說，桃園在鄭文燦市長帶領下，文化族群多元、多樣，也包容各國在桃園工作的人民。菲律賓朋友飄洋過海來台，對台灣產業、家庭服務的貢獻甚多，藉聖誕節活動讓菲律賓移工、新住民朋友在異鄉也能感受到家鄉過節歡樂氣氛與溫暖。

桃市府秘書處處長顏子傑指出，桃園外籍移工人數全國第一，移工們來桃園工作，也為當地帶來豐富的南洋文化，市府和馬尼拉經濟文化辦事處睽違7年，再度合辦聖誕節活動，這次由市府邀請桃園在地敦青舞蹈團和菲律賓知名歌手、表演團體輪番演出，達成文化交流目的。

今天同時舉辦以瓶蓋、廢棄回收物製作環保聖誕燈飾競賽，創意十足；另設有29個園遊攤位包括菲律賓美食、特色物品等。