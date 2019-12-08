第一屆大觀盃馬拉松海岸13度低溫出發 大家搶破紀錄

「2019桃園市大觀盃全國馬拉松路跑」今天在體育局局長莊佳鳴槍，市體育會馬拉松委員會主委張紅淇、總幹事蔡萬春等人為來自各縣市好手加油聲中起跑，全國共有2萬6408人熱情報名參與盛會。

大觀盃全國馬拉松路跑是第一屆，賽程分為3.5K親子組、10K健康組、21K半馬與42K馬拉松組。半馬與全馬分組前三名，除了獎盃外還頒獎金。各組選手上午頂者13度以下的低溫出發，雖然寒風刺骨，但也是晴朗好天氣，不少參賽者在個人臉書上PO照片分享，還有人說這樣的天氣進步很多，比平常訓練快了20多分鐘相當驚人。

全新的賽事規畫新路徑帶領跑者探訪大園、觀音區沿海秘境，包含了大園的黃金海岸、許厝港溼地與藻礁區、沿海紅樹林濕地復育區以及大園海岸新景點「地上貨輪」。

立法委員參選人吳志揚、黃世杰和市議員徐其萬、游吾和都起個大早到場為選手加油。賽事主辦單位桃園市體育會馬拉松委員會與市政府、市議會、大園區公所、觀音區公所等單位協力，邀請沿海鄉親一起為跑者加油，並準備了各項豐盛點心、佳餚推上賽道，十分具有特色。