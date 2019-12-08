影／3000人到後龍「玩焢窯」 甘藷花生節14日登場

後龍鎮甘藷花生節活動又要來了，鎮公所今年「加碼」200組名額，9日上午8點起同步開放網路、現場紙本報名，鎮公所估計至少可吸引3000人參與，歡迎大家踴躍報名。

後龍鎮公所為推廣鎮內著名特產三寶「西瓜、甘藷、花生」，已連續4年舉辦甘藷花生節，希望提高後龍甘藷及花生知名度，促進農產銷售，今年活動選在12月14日辦理，地點與去年相同，在新港一路、高鐵六路交叉口。

後龍鎮公所表示，去年開放網路報名、紙本報名共500組，今年紙本報名增為600組、網路報名100組，共有700組名額，每組費用500元，另外往年窯門以磚塊堆疊，今年改為鐵架窯門，活動當天需繳100元保證金。

報名成功，每組可獲得10斤甘藷、1斤花生、保冷袋1只、土窯雞1隻，另外還有200元園遊卷，鎮公所希望每位參與民眾都能有吃有玩，還能買到後龍在地農特產，盡興而歸。

後龍鎮長朱秋隆表示，參加甘藷花生節焢窯活動，不僅能體驗傳統燒窯的過程，還可欣賞各種精采表演，希望藉由這項活動讓老少大小回味及體驗到古早農村焢窯樂，等待開窯過程中，民眾還可報名參加剝花生、夾花生比賽，今年鎮公所更新增安排DIY彩繪面具及遊行，增添樂趣。

朱秋隆說，每年甘藷花生節活動都吸引3000名以上民眾，也順利打出後龍甘藷和花生名號，遊客參加活動，還能順道到鄰近客家圓樓、英才書院一遊，鎮公所誠摯邀請全國鄉親在12月14日能「做伙來玩焢窯」，品嘗後龍優質農產品及美食伴手禮。