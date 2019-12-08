公費流感疫苗今開打 台中140衛生所醫療院所不打烊

入冬首波冷氣團發威，低溫特報連環發，老人及學齡前幼兒公費流感疫苗今天開打，台中市各區衛生所一早就湧進等候接種民眾。台中市政府衛生局表示，今天雖是假日，但全市30所衛生所及110家醫療院所健康服務不打烊，提供流感疫苗接種服務，鼓勵民眾施打維護健康。

衛生局長曾梓展表示，因世界衛生組織(WHO)延遲選株，造成今年全國流感疫苗較去年延後一個月開打，為讓等候多時的長者及幼兒盡快得到保護力，衛生局已跟全市594家醫療院所簽訂合約，並提供流感疫苗接種，呼籲65歲以上長者及6個月至入學前幼兒，把握時間儘速施打。

為鼓勵民眾施打流感疫苗，衛生局今年加碼推出「接種流感疫苗抽好禮」活動，凡設籍台中市且符合公費流感疫苗接種資格的民眾，今起至明年1月31日止，到衛生所或流感合約院所接種疫苗，就有機會抽中掃地機器人、牛奶杯、自拍鏡頭及毛孔清潔按摩器等多項大獎。