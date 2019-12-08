好消息！竹市馬偕兒童醫院取得設置許可 3年後可蓋好

由新竹市政府主導委託興建經營的「新竹市馬偕兒童醫院設置計畫」，於11月28日經衛福部審議，取得核准設置許可。新竹市長林智堅表示，感謝衛福部重視在地需求及市府完善婦幼照護的努力，未來將透過兒童醫院醫院與基層院所間的合作，解決大新竹區兒童醫療資源不足、長期供需失衡的問題，提供民眾優質完善的兒童醫療服務。

林智堅表示，新竹市兒童醫院為全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託興建，此項重大建設攸關桃竹苗地區兒童醫療服務需求，更是竹苗區唯一專為0到18歲兒童設置的醫院，設立深具特殊意義。

衛生局表示，目前正在進行建照申請核發程序，預計於111年興建完成，取得使用執照後開始營運。

林智堅強調，新竹市兒童醫除了提供急重罕症兒童醫療服務，更將結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供「1條龍」式婦幼醫療服務，2倍早期療癒醫療空間，服務範圍將包含竹竹苗3縣市婦幼醫療需求。

衛生局長王宗曦表示，以新竹馬偕醫院統計為例，竹市急診兒科病人轉出原因中，超過50%為醫院空間能量不足，未來新竹市兒童醫院將興建地上10層、地下4層，提供一般急病床和特殊病床、共計400床以上，醫學中心等級兒童醫院。

營運後第一階段，將設置25個科別，第二階段增加到32科，除提供急重罕症兒童醫療服務外，更結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供完善婦幼醫療照護、增設特殊醫療照護空間，如嬰病兒特殊醫療照護空間、基因及生殖醫學、高危險妊娠醫療空間、早期療育示範中心等，讓生病孩子及家長在地就可以接受專業醫療服務。