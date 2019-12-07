民眾吃得安心 縣府攜手大湖地區農會蔬果生化檢驗收件
苗栗縣草莓種植面積430公頃，分布在大湖鄉、獅潭鄉及卓蘭鎮等鄉鎮，每至草莓產季吸引各地遊客，體驗採果樂趣。為消除消費者對草莓疑慮與培養農民田間自主管理責任，縣府今年度與大湖地區農會合作，即日起到淡季109年3月底，每周三上午9點到11點，在大湖地區農會辦理蔬果農藥殘留生化檢驗收件。
農業處指出，由農友自行在田間四個區域採樣4到8顆水果、提供採樣地點／地號，苗栗農友每件收費80元，非苗栗縣籍者每件收費100元，當日上午收件結束即刻送往苗栗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站檢驗，並在當日將結果給大湖地區農會供農友參考，不合格者要求農友延後採收，昐能藉此讓消費者對購買苗栗農產品更加安心、放心、順心。
農業處指出，檢驗站是運用生化檢驗法，針對生鮮農糧產品在上市前快速篩檢，檢測具神經毒性的殺蟲劑總毒性，包括「有機磷劑」、「氨基甲酸鹽類」，其檢驗結果AChE抑制率（％）0到34%者為合格，35到44%者通知農友延後採收，並輔導安全用藥，經複驗合格始得採收／運銷，45%以上者通知農友停止採收／運銷，必要時由農友切結，將樣品送農委會農業藥物毒物試驗所以化學法複驗，複驗結果不合格者，依農藥管理法辦理。
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