民眾吃得安心 縣府攜手大湖地區農會蔬果生化檢驗收件

苗栗縣草莓種植面積430公頃，分布在大湖鄉、獅潭鄉及卓蘭鎮等鄉鎮，每至草莓產季吸引各地遊客，體驗採果樂趣。為消除消費者對草莓疑慮與培養農民田間自主管理責任，縣府今年度與大湖地區農會合作，即日起到淡季109年3月底，每周三上午9點到11點，在大湖地區農會辦理蔬果農藥殘留生化檢驗收件。

農業處指出，由農友自行在田間四個區域採樣4到8顆水果、提供採樣地點／地號，苗栗農友每件收費80元，非苗栗縣籍者每件收費100元，當日上午收件結束即刻送往苗栗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站檢驗，並在當日將結果給大湖地區農會供農友參考，不合格者要求農友延後採收，昐能藉此讓消費者對購買苗栗農產品更加安心、放心、順心。