親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳小春場內開唱哽咽 場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

民眾吃得安心 縣府攜手大湖地區農會蔬果生化檢驗收件

2019-12-07 20:13聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣草莓種植面積430公頃，分布在大湖鄉、獅潭鄉及卓蘭鎮等鄉鎮，每至草莓產季吸引各地遊客，體驗採果樂趣。為消除消費者對草莓疑慮與培養農民田間自主管理責任，縣府今年度與大湖地區農會合作，即日起到淡季109年3月底，每周三上午9點到11點，在大湖地區農會辦理蔬果農藥殘留生化檢驗收件。

農業處指出，由農友自行在田間四個區域採樣4到8顆水果、提供採樣地點／地號，苗栗農友每件收費80元，非苗栗縣籍者每件收費100元，當日上午收件結束即刻送往苗栗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站檢驗，並在當日將結果給大湖地區農會供農友參考，不合格者要求農友延後採收，昐能藉此讓消費者對購買苗栗農產品更加安心、放心、順心。

農業處指出，檢驗站是運用生化檢驗法，針對生鮮農糧產品在上市前快速篩檢，檢測具神經毒性的殺蟲劑總毒性，包括「有機磷劑」、「氨基甲酸鹽類」，其檢驗結果AChE抑制率（％）0到34%者為合格，35到44%者通知農友延後採收，並輔導安全用藥，經複驗合格始得採收／運銷，45%以上者通知農友停止採收／運銷，必要時由農友切結，將樣品送農委會農業藥物毒物試驗所以化學法複驗，複驗結果不合格者，依農藥管理法辦理。

草莓產季來臨。記者劉星君／攝影
草莓產季來臨。記者劉星君／攝影
分享

苗栗縣農藥殘留

延伸閱讀

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣...

家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸...

苗栗縣農業處推出保育桌曆 加碼100份半小時...

相關新聞

桃園市呂玉玲龍潭競總成立 超過3000位鄉親冒雨相挺

2019-12-07 18:19

魯明哲競總成立 張善政籲支持「魯蛋哥哥」批民進黨

2019-12-07 17:58

民進黨參選人黃世杰新屋競總成立 再打中共牌呼籲支持

2019-12-07 16:55

選舉倒數 鄭宏輝舉辦「神奇遊樂園」親子活動

2019-12-07 15:37

一氧化碳去年全台釀11死 消防編200萬預算補助換熱水器

2019-12-07 13:41

新警用外套功能多 助薄衣老婦暖身又暖心

2019-12-07 13:41

竹科管理協會成立 幫助下一代開創新產業

2019-12-07 13:08

找場地開分館 館長：新竹開價是神租金真的會吐血

2019-12-07 12:38

竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

2019-12-07 12:35

桃市修剪觀樹木、行道樹 將需考照認證

2019-12-06 23:25

河馬樂樂 竹市吉祥物行銷大使

2019-12-06 23:05

竹縣利多 興建2非營利幼兒園

2019-12-06 23:01

協助走失者返家 指紋建檔2分鐘

2019-12-06 22:55

天冷下雨拜票跑行程…蝸牛車差點翻車 臉書PO尋人啟事

2019-12-06 18:19

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

幫你找到回家的路 桃市新購指紋建檔系統亮相

2019-12-06 15:47
看更多

熱門文章

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

生人迴避「莫再直播」 彰化縣鹿港鎮今晚送肉粽

2019-12-07 15:58

影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

找場地開分館 館長：新竹開價是神租金真的會吐血

2019-12-07 12:38

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

2019-12-07 12:35

影／嘉義市長黃敏惠認為「最噁心的事」移花接木

2019-12-07 14:35

感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08

30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖出市長

2019-12-07 12:42

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

影／林國慶競選總部成立 林一度哽咽感謝民眾支持

2019-12-07 15:32

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

盧秀燕砲打中火：她和顏寬恒每天跟中央對槓顧好空氣

2019-12-07 13:15

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

2019-12-07 12:15

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

台中大坑步道假日2萬人走 木棧道等設施整修後更好走

2019-12-07 09:53

民眾搶拍！屏東新款警用重機開導超吸睛 人氣勝蔡英文

2019-12-07 18:17

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

一日遊冬季小旅行好搶手 溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 10:54

被問婚變 梁靜茹：最近好 依然相信這世界是如此美好

2019-12-07 13:02

靜宜「主顧聖母堂」落成 台中新地標

2019-12-06 23:55

挺韓罷韓同日登場 警政署長強調「會嚴懲暴力」

2019-12-07 12:59

超划算！三天兩夜包吃住、送衣服 冬令營300名額秒殺

2019-12-07 12:33

影／6層樓高74公尺長 花蓮新天堂樂園溜滑梯成世界之最

2019-12-07 16:40

不只拚「凍蒜」 侯友宜天冷上街訪街友

2019-12-07 10:12

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33

台南龍崎山區高架橋下祕境 巨大3D彩繪畫作驚艷

2019-12-07 11:09

「打從心裡，暖暖的」／梁靜茹今到暖暖國小校慶獻唱

2019-12-06 23:40

大新營嘉年華會今明兩天登場 業績上看2200萬元

2019-12-07 20:07

影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

2019-12-07 00:06

另類耶誕燈！台南玉井大芒果地標 化身璀璨之星保平安

2019-12-07 10:39

陳亭妃競選總部成立 蔡英文：讓她全國最高票當選

2019-12-07 18:18

一氧化碳去年全台釀11死 消防編200萬預算補助換熱水器

2019-12-07 13:41

小黃起跳85元只補助50元 台中敬老卡議員批「沒誠意」

2019-12-07 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top