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業成攜手思夢樂 助童穿新衣、過好冬

2019-12-07 19:19聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

冷氣團持續發威。業成集團（GIS）致力善盡企業社會責任，旗下業成基金會長期投身公益，支持全台各地的弱勢孩童與身心障礙團體，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦「業成攜手思夢樂 衣起助童過好冬」，提供苗栗家扶中心、世界展望會、聖方濟育幼院、勵馨基金會、愛加倍協會、生命之愛基金會共300名孩童採購新衣。

小麒爸爸本來是貨車司機，車禍後無法工作，家中經濟僅能依賴補助過生活，小麒爸爸獨自照顧小學四年級小麒和小學六年級的小麒哥哥。小麒說，平時衣服褲子都是拿家扶中心或親戚，第一次有機會挑選自己的衣服褲子「很開心」。小麒爸爸認為，可以減輕負擔，讓孩子可以在這次寒流中有厚外套可以禦寒。  

 業成基金會總幹事陳保穎說，業成基金會從2016年開始補助社福團體，近3年觀察每逢春節前夕，破舊回收衣物塞滿社福團體辦公室，也發現許多弱勢兒少因經濟困境常穿二手舊衣，少有機會採購自己衣物，衣著外觀成為校園霸凌嘲笑對象的案例也時有所聞。

業成基金會期盼在耶誕節前夕，讓孩子有機會打扮自己的服裝儀容，對自己重新定義，同時天氣也轉冷，添加禦寒衣物讓孩童度過冬天。

思夢樂頭份店店長魏莉芬說，思夢樂第一次跟企業基金會合作，發揮一加一大於二精神，幫助苗栗在地弱勢家庭。思夢樂提供平價且多樣化商品，期盼孩子們在店內挑選到自己喜歡且合適的全新衣褲，年節將近，減輕家長負擔，開心度過冬天。

業成基金會也呼籲未來更多愛心企業一同響應，期盼在感恩耶誕佳節，提供耶誕禮物讓經濟弱勢的學童，在彼此陪伴中擁有美好的耶誕節回憶。

業成集團（GIS）旗下業成基金會長期投身公益，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦...
業成集團（GIS）旗下業成基金會長期投身公益，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦「業成攜手思夢樂衣起助童過好冬」，提供苗栗家扶中心、世界展望會、聖方濟育幼院、勵馨基金會、愛加倍協會、生命之愛基金會共300名孩童採購新衣。圖／業成基金會提供
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業成集團（GIS）旗下業成基金會長期投身公益，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦...
業成集團（GIS）旗下業成基金會長期投身公益，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦「業成攜手思夢樂衣起助童過好冬」，提供苗栗家扶中心、世界展望會、聖方濟育幼院、勵馨基金會、愛加倍協會、生命之愛基金會共300名孩童採購新衣。圖／業成基金會提供
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業成集團（GIS）旗下業成基金會長期投身公益，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦...
業成集團（GIS）旗下業成基金會長期投身公益，邀請日商思夢樂歡慶耶誕佳節，今舉辦「業成攜手思夢樂衣起助童過好冬」，提供苗栗家扶中心、世界展望會、聖方濟育幼院、勵馨基金會、愛加倍協會、生命之愛基金會共300名孩童採購新衣。圖／業成基金會提供
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