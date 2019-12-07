竹市華婉圖書館設立20年 扮演知識園丁服務過20萬人次

新竹市華婉兒童圖書館今天舉行20周年館慶活動，設計親子闖關遊戲、黏土捏捏樂、中英文故事餐廳、攝影展等活動，吸引親子參加。新竹市副市長沈慧虹前往祝賀，感謝館方20年來在社區一隅扮演知識園丁的角色，提供優質的童書閱讀環境，灌溉下一代幼苗。

座落於百年老校新竹國小對面的華婉兒童圖書館，民國88年由前新竹國際商銀總裁詹紹華創立，館名取自他與夫人胡燕婉的名字，代表夫妻二人同心協力為新竹市兒童閱讀環境付出。

文化局表示，開館迄今20年，華婉兒童圖書館已累計服務過20萬人次，並有近千名會員，中英文繪本藏書豐富，其中英文繪本達3,000多冊，多為經典之選，為傳承延續詹紹華取之於社會、用之於社會的理念，今年10月館內設備陸續翻新，舒適的環境造福喜愛閱讀的家庭。