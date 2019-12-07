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竹市華婉圖書館設立20年 扮演知識園丁服務過20萬人次

2019-12-07 16:02聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市華婉兒童圖書館今天舉行20周年館慶活動，設計親子闖關遊戲、黏土捏捏樂、中英文故事餐廳、攝影展等活動，吸引親子參加。新竹市副市長沈慧虹前往祝賀，感謝館方20年來在社區一隅扮演知識園丁的角色，提供優質的童書閱讀環境，灌溉下一代幼苗。

座落於百年老校新竹國小對面的華婉兒童圖書館，民國88年由前新竹國際商銀總裁詹紹華創立，館名取自他與夫人胡燕婉的名字，代表夫妻二人同心協力為新竹市兒童閱讀環境付出。

文化局表示，開館迄今20年，華婉兒童圖書館已累計服務過20萬人次，並有近千名會員，中英文繪本藏書豐富，其中英文繪本達3,000多冊，多為經典之選，為傳承延續詹紹華取之於社會、用之於社會的理念，今年10月館內設備陸續翻新，舒適的環境造福喜愛閱讀的家庭。

文化局也提到，12月底動物園即將開園，圖書館動物園分館將一同啟用，以生態探索為主題，結合閱讀、教育、生態、自然，成為一個寓教於樂的場所；另龍山大樓圖書館、將軍村圖書資訊園區第2期工程、關東市場客家圖書館和兒童探索館等館舍也同步展開籌建，並將在市區人潮密集的公共場所設置微型圖書館，拓展閱讀向度及廣度，讓這座科技城處處有書香，陪伴孩子們快樂成長。相關資訊可至新竹市文化局網站https://culture.hccg.gov.tw/瀏覽查詢，洽詢專線03-5426508，或撥打1999為民服務專線。

新竹市華婉兒童圖書館今天舉行20周年館慶活動，設計親子闖關遊戲、黏土捏捏樂、中英...
新竹市華婉兒童圖書館今天舉行20周年館慶活動，設計親子闖關遊戲、黏土捏捏樂、中英文故事餐廳、攝影展等活動，吸引親子參加。圖／文化局提供
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新竹市華婉兒童圖書館今天舉行20周年館慶活動，設計親子闖關遊戲、黏土捏捏樂、中英...
新竹市華婉兒童圖書館今天舉行20周年館慶活動，設計親子闖關遊戲、黏土捏捏樂、中英文故事餐廳、攝影展等活動，吸引親子參加。圖／文化局提供
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圖書館新竹文化局

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