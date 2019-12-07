吳旭智今湖口競選總部成立 「讓新竹縣過好日子」

國會政黨聯盟竹縣一選區立法委員參選人吳旭智今天在湖口鄉顯聖宮舉辦競選總部成立大會，黨主席悟覺妙天、秘書長高國慶、主委楊松亮、新竹市立法委員參選人廖蓓瑩、不分區立委參選人余艇均到場站台、力挺科技博士立委參選人吳旭智，共同宣告「要讓新竹縣過好日子」。

主席悟覺妙天也與民眾懇託，用政黨票支持國會政黨聯盟，不分區立委第一名徐欣瑩與吳旭智一樣都是科技人，一起來照顧新竹人民。

新竹縣AI產業顧問林一平教授也現身力挺交大校友吳旭智，林一平說，自己的學生，大多在科技、產業界，只有吳旭智願意投身政界，無私為民眾服務、爭取資源建設新竹縣，若能當選立委必定能對新竹縣、乃至整個國家有更大的貢獻！

吳家宗長、董事長吳俊寬與蒲公英關懷協會理事長彭瑞蘭也到場勉勵。吳俊寬強調，新竹縣要讓科技人才進到立法院，才能讓地方的產業升級。彭瑞蘭也說，吳旭智在地方推動以食物銀行的方式籌集物資幫助地方弱勢團體，是有科技頭腦、人文關懷，最好的參選人。