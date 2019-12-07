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30年薪水投入買收藏品 楊儒賓買到太太跟他劃清界線

2019-12-07 14:44聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

清大教授楊儒賓收藏品眾多，從明清字畫到當代書法，一件就能賣出上千萬元。今天楊儒賓、方聖平伉儷將他們收藏的兩千餘件1949遷台歷史文物捐贈給清華大學，作為即將設立的清華大學文物館鎮館收藏。楊儒賓也因痴迷於收藏，買到向銀行貸款、跟太太借錢，「後來太太跟我畫清界限，規定不能再拿她的薪水去買文物」。

楊儒賓自1987年起任教清華大學中文系，領到第一筆薪水，就幾乎全投入收藏，加上寫稿的收入及專業文史訓練的獨特眼光，收藏愈豐愈精，楊儒賓說，教書30載一直住在學校宿舍，直到去年才買下生平第一間房，「房子不重要嘛，我住研究室也可以，錢還是要花在自己覺得有意思的東西上」，生活簡樸的他，甚至不用行動電話，完全把薪水投入在買收藏品，他說，當年1個月薪水6至7萬元，可以買3幅于右任的字，但收藏像是不良嗜好，跟無底洞一樣，栽進去就爬不出來。

因痴迷於收藏，買到要向銀行貸款、低頭向太太借錢，楊儒賓笑說，後來太太跟他畫清界限，規定不能再拿她的薪水去買文物。而將畢生珍藏捐給清華大學，對楊儒賓而言是再自然不過了，「這些都是用清大薪水買的嘛，國立大學的經費又來自人民繳的稅金，我只是把這些原來屬於他人的文物再回饋給清華與社會，兩不相欠」。

方聖平表示，感謝奈良教育大學教授谷川雅夫促成這批文物蒐集最重要的幕後功臣。方聖平也說，今天以「嫁女兒」的心情將這批文物捐給清華大學，相信清華是這批文物最好的歸宿。清大文物館籌備處主任、歷史所副教授馬孟晶表示，得到楊儒賓、方聖平教授的慨然捐贈，清華已展開文物館的籌建規畫，作為典藏這批文物珍品之所。文物館預計明年中動工，2022年完工對外開放。

楊儒賓把任教清大30年的薪水都投入文物收藏，今天則將畢生收藏捐贈給清大。圖／清大...
楊儒賓把任教清大30年的薪水都投入文物收藏，今天則將畢生收藏捐贈給清大。圖／清大提供
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楊儒賓把任教清大30年的薪水都投入文物收藏，今天則將畢生收藏捐贈給清大。圖／清大...
楊儒賓把任教清大30年的薪水都投入文物收藏，今天則將畢生收藏捐贈給清大。圖／清大提供
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楊儒賓把任教清大30年的薪水都投入文物收藏，今天則將畢生收藏捐贈給清大。圖／清大...
楊儒賓把任教清大30年的薪水都投入文物收藏，今天則將畢生收藏捐贈給清大。圖／清大提供
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文物薪水清華大學

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