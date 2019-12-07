30年薪水投入買收藏品 楊儒賓買到太太跟他劃清界線

清大教授楊儒賓收藏品眾多，從明清字畫到當代書法，一件就能賣出上千萬元。今天楊儒賓、方聖平伉儷將他們收藏的兩千餘件1949遷台歷史文物捐贈給清華大學，作為即將設立的清華大學文物館鎮館收藏。楊儒賓也因痴迷於收藏，買到向銀行貸款、跟太太借錢，「後來太太跟我畫清界限，規定不能再拿她的薪水去買文物」。

楊儒賓自1987年起任教清華大學中文系，領到第一筆薪水，就幾乎全投入收藏，加上寫稿的收入及專業文史訓練的獨特眼光，收藏愈豐愈精，楊儒賓說，教書30載一直住在學校宿舍，直到去年才買下生平第一間房，「房子不重要嘛，我住研究室也可以，錢還是要花在自己覺得有意思的東西上」，生活簡樸的他，甚至不用行動電話，完全把薪水投入在買收藏品，他說，當年1個月薪水6至7萬元，可以買3幅于右任的字，但收藏像是不良嗜好，跟無底洞一樣，栽進去就爬不出來。

因痴迷於收藏，買到要向銀行貸款、低頭向太太借錢，楊儒賓笑說，後來太太跟他畫清界限，規定不能再拿她的薪水去買文物。而將畢生珍藏捐給清華大學，對楊儒賓而言是再自然不過了，「這些都是用清大薪水買的嘛，國立大學的經費又來自人民繳的稅金，我只是把這些原來屬於他人的文物再回饋給清華與社會，兩不相欠」。