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楊儒賓捐贈清大千件珍貴文物 揭1949年搶運黃金秘辛

2019-12-07 14:37聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

70年前的今天，中華民國政府正式宣布遷台，國立清華大學哲學所講座教授楊儒賓、中文系退休教授方聖平伉儷選在這一天，將他們收藏2千餘件1949遷台歷史文物捐贈予清大，作為清大文物館鎮館收藏。這批重要文物見證大時代的動盪變遷，包含當年450萬兩黃金大搶運書信往來，抗戰勝利後旅居大陸的台灣文化名人往返信札，以及唐三藏舍利子遷台、一度考慮落腳新竹的文件等。捐贈典禮在台北中山堂舉行，並設有「回到1949：中華民國渡海70周年紀念文物展」，即日起將展至12月29日。

楊儒賓與方聖平捐贈的文物包括戰爭、政治、宗教、經濟四大主題，時間點以1949年12月7日為中心，涵蓋抗戰勝利、大陳島撤退、國民政府南遷至兩岸分治局勢穩定，手札書信及墨寶出自黨政要員、宗教大師等歷史關鍵人物，楊儒賓表示，信札是當代人物之間傳遞情意的文書，也最能呈現大時代的面貌。

1949年當代傳奇中的有一齣重頭戲「搶運黃金」，是當時中央銀行將450萬兩黃金分5批搶運到台灣，成為台灣穩定政治經濟並帶動後來發展的重要資金；楊儒賓捐贈的文物中，包含當時已下野的蔣介石於1949年5月下旬寫給愛將淞滬杭警備總司令湯恩伯的書信，交代中央銀行已裝船的黃金，除了留下維持上海金融運作的2萬兩黃金及1百萬元銀洋，餘皆運往台灣：4天之後，上海落入共軍之手，這封信也成為搶運黃金的最後訊息。

「蔣介石致湯恩伯信札」也記錄當年上海保衛戰軍情，包括指示劉安祺部隊自青島撤回台灣，顯示蔣雖已辭去總統一職，但退而不休，仍遙控指揮前線將領，掌控國民政府黨政軍大權。厚重的歷史真相自薄薄幾張信紙浮現，躍然眼前。

另一件重要文物則與西遊記中的唐三藏原型「玄奘法師」有關。抗戰後期日軍在南京寺廟遺址進行軍事工程時挖到玄奘法師的舍利子，之後一分為三，分別存放在北京、南京與日本；直至50年代，日本同意歸還部分的舍利子給國民政府，引起台灣各地的佛教領袖出面爭取迎奉，這封書信就是當時無上法師所書，爭取玄奘頂骨舍利供奉新竹青草湖畔的靈隱寺。在蔣介石堅持下，舍利子最終迎往蔣母王太夫人靈位所在、日月潭慈恩塔旁的玄光寺。

清大校長賀陳弘今天代表接受這批珍品時表示，楊儒賓數十年用微薄的薪俸收藏幾千件重要的歷史文物，並全數捐出，與天下共享，這樣的俠心令人感佩，「文物會說話，有這些文物就有信史，不容青史盡成灰。信史，是學校給學子最好的禮物」。中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄表示，楊儒賓捐贈的文物中看出國家高層至市井小民的生命與心情，也能看到文人相互扶持度過國家社會動盪的故事。

清大教授楊儒賓為嘉賓導覽在台北中山堂展出的文物。圖／清大提供
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清大校長賀陳弘在捐贈典禮上說，文物會說話，作為使傳給下一代，也是留給年輕學子最大...
清大校長賀陳弘在捐贈典禮上說，文物會說話，作為使傳給下一代，也是留給年輕學子最大的禮物。
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清大教授楊儒賓、方聖平將千件文物捐贈給清華大學，典禮在台北中山堂舉行。圖／清大提...
清大教授楊儒賓、方聖平將千件文物捐贈給清華大學，典禮在台北中山堂舉行。圖／清大提供
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清大教授楊儒賓收藏蔣介石致湯恩伯信札。圖／清大提供
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楊儒賓（中）、方聖平（右）將于右任手稿等文物捐給清華大學，校長賀陳弘回贈感謝狀。...
楊儒賓（中）、方聖平（右）將于右任手稿等文物捐給清華大學，校長賀陳弘回贈感謝狀。圖／清大提供
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蔣介石致湯恩伯信札記錄了當年上海保衛戰的軍情。圖／清大提供
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無上法師寫信給佛教居士李子寬爭取玄奘頂骨舍利供奉新竹青草湖畔的靈隱寺。圖／清大提...
無上法師寫信給佛教居士李子寬爭取玄奘頂骨舍利供奉新竹青草湖畔的靈隱寺。圖／清大提供
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文物法師抗戰

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