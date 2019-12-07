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新警用外套功能多 助薄衣老婦暖身又暖心

2019-12-07 13:41聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區日前一名僅著短袖薄衣拄著拐杖的年邁老婦在馬路上遊蕩，派出所員警巡邏時查覺有異，立即上前關心，詢問下發現該名老婦口齒不清、無法說出完整住家地址，員警擔心天氣寒冷，老婦僅穿著單薄衣物會著涼，先用警用外套讓老婦取暖，再反覆查詢確認老婦的住址及通知其家人。

桃園市八德區日前一名僅著短袖薄衣拄著拐杖的年邁老婦在馬路上遊蕩，派出所員警巡邏時...
桃園市八德區日前一名僅著短袖薄衣拄著拐杖的年邁老婦在馬路上遊蕩，派出所員警巡邏時查覺有異，立即上前關心。圖／八德警分局提供
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日前半夜1點多天氣寒冷且又飄著雨，八德分局四維派出所所長林俊廷、警員陳敬霖、侯屹涵巡邏經過仁愛街與大同路口不斷走來走去，立即下車關心，發現老婦無法清楚表達自己姓名，便先將老婦帶回派出所休息，員警怕老婦受寒便趕緊為老婦披上警用外套保暖，並準備熱牛奶供老婦飲用，期間透過老婦提供之零碎資訊抽絲剝繭，才確認其身分是住在廣福路附近年紀近90歲的林姓老婦。

員警趕緊經聯絡老婦家人，才得知老婦已經走失一段時間，家人十分著急，全家都出動在外尋找；警方隨即駕駛巡邏車護送老婦返家，家人已在巷口等待警方，迎接老婦時發現老婦穿著新式警用外套十分訝異，家屬對警方在天寒下雨之際，主動協助老婦返家及提供警用外套供老婦保暖，深表感激。

八德分局呼籲民眾需多關心家中老人狀況，減少失智老人獨自外出的機會，並協助配戴印有聯絡方式的飾品、證件或手機，為所愛的家人增加一份保障，注意其行蹤避免走失。

桃園市八德區日前一名僅著短袖薄衣拄著拐杖的年邁老婦在馬路上遊蕩，派出所員警巡邏時...
桃園市八德區日前一名僅著短袖薄衣拄著拐杖的年邁老婦在馬路上遊蕩，派出所員警巡邏時查覺有異，立即上前關心。圖／八德警分局提供
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