一氧化碳去年全台釀11死 消防編200萬預算補助換熱水器

冷氣團來襲氣溫驟降，每到入冬一氧化碳中毒事件頻傳，去年全台更造成11人死亡，桃園也有民眾吸入昏迷逾24小時導致耳聾、肺炎；桃園市消防局明年編列200萬元預算，針對中低收補助更換強制排氣熱水器，提醒民眾洗澡時保持通風，紗窗積厚灰塵、曬衣密集都恐讓一氧化碳無法排出。

根據消防署統計，去年全台一氧化碳中毒多達54件，造成11人死亡、171人受傷；另桃園市今年1月至10月間，疑似一氧化碳中毒也有35人送醫。

去年4月9日深夜，桃園湯姓女子和姜姓表姐、吳姓友人一同住在租屋處，因熱水器裝在通風不良的後陽台凹槽，加上洗完澡窗戶緊閉，3人睡夢中不自覺吸入過多一氧化碳，結果姜、吳各自倒臥房間床上、地板，被發現時已中毒超過24小時，緊急送醫雖撿回一命，卻導致肺炎、突發性耳聾。

桃園市消防局第一救災救護大隊長賴志忠表示，冬天為一氧化碳中毒好發期，由於天冷民眾習慣緊密窗戶，若家中使用燃燒式熱水器，一旦瓦斯燃燒不完全產生無色無味的一氧化碳，在通風不良狀況下很容易就無預警中毒，消防隊最常在民眾洗澡時間接獲報案。

賴指出，一氧化碳中毒不一定在當下發生，不少案例都是洗澡時氣體擴散、蓄積，直到人睡著後不自覺吸入過量，結果快速和血紅素結合，造成人體缺氧窒息，嚴重者就會因此一覺不醒，不過中毒會出現頭暈、想吐或嗜睡症狀，提醒民眾要有警覺，不可認為只是普通感冒就輕易忽視。

為避免一氧化碳中毒，購買燃燒式熱水器建議選擇有「強制排氣」功能，才能將廢氣透過管線強制排出；此外，陽台晾衣也得注意不能太密集，否則容易產生屏障讓空氣不流通；賴志忠也說，還看過紗窗太髒，卡了厚厚灰塵導致空氣不流通，民眾雖覺得有開窗，但仍一氧化碳中毒的案例。

消防局危險物品管理科長吳家豪表示，明年已編列200萬元預算，主要以中、低收入戶補助更換強制排氣熱水器，單戶最高補助1萬2000元，明年1月1日開放申請，有需求民眾可先電洽轄區消防分隊。

經同仁到住家評估，看是否符合熱水器裝在室內，或陽台加裝窗戶等屬於一氧化碳中毒的潛勢戶，符合資格就能申請；至明年3月1日止，若補助款能有餘額，將再開放一般民眾申請做更換。