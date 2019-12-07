一氧化碳去年全台釀11死 消防編200萬預算補助換熱水器
冷氣團來襲氣溫驟降，每到入冬一氧化碳中毒事件頻傳，去年全台更造成11人死亡，桃園也有民眾吸入昏迷逾24小時導致耳聾、肺炎；桃園市消防局明年編列200萬元預算，針對中低收補助更換強制排氣熱水器，提醒民眾洗澡時保持通風，紗窗積厚灰塵、曬衣密集都恐讓一氧化碳無法排出。
根據消防署統計，去年全台一氧化碳中毒多達54件，造成11人死亡、171人受傷；另桃園市今年1月至10月間，疑似一氧化碳中毒也有35人送醫。
去年4月9日深夜，桃園湯姓女子和姜姓表姐、吳姓友人一同住在租屋處，因熱水器裝在通風不良的後陽台凹槽，加上洗完澡窗戶緊閉，3人睡夢中不自覺吸入過多一氧化碳，結果姜、吳各自倒臥房間床上、地板，被發現時已中毒超過24小時，緊急送醫雖撿回一命，卻導致肺炎、突發性耳聾。
桃園市消防局第一救災救護大隊長賴志忠表示，冬天為一氧化碳中毒好發期，由於天冷民眾習慣緊密窗戶，若家中使用燃燒式熱水器，一旦瓦斯燃燒不完全產生無色無味的一氧化碳，在通風不良狀況下很容易就無預警中毒，消防隊最常在民眾洗澡時間接獲報案。
賴指出，一氧化碳中毒不一定在當下發生，不少案例都是洗澡時氣體擴散、蓄積，直到人睡著後不自覺吸入過量，結果快速和血紅素結合，造成人體缺氧窒息，嚴重者就會因此一覺不醒，不過中毒會出現頭暈、想吐或嗜睡症狀，提醒民眾要有警覺，不可認為只是普通感冒就輕易忽視。
為避免一氧化碳中毒，購買燃燒式熱水器建議選擇有「強制排氣」功能，才能將廢氣透過管線強制排出；此外，陽台晾衣也得注意不能太密集，否則容易產生屏障讓空氣不流通；賴志忠也說，還看過紗窗太髒，卡了厚厚灰塵導致空氣不流通，民眾雖覺得有開窗，但仍一氧化碳中毒的案例。
消防局危險物品管理科長吳家豪表示，明年已編列200萬元預算，主要以中、低收入戶補助更換強制排氣熱水器，單戶最高補助1萬2000元，明年1月1日開放申請，有需求民眾可先電洽轄區消防分隊。
經同仁到住家評估，看是否符合熱水器裝在室內，或陽台加裝窗戶等屬於一氧化碳中毒的潛勢戶，符合資格就能申請；至明年3月1日止，若補助款能有餘額，將再開放一般民眾申請做更換。
桃園市消防局第一大隊今在龜山區原住民天幕廣場舉辦防範一氧化碳中毒宣導活動，除展示消防局救災專業器材，也讓小朋友體驗正確CPR、AED操作，另有正確熱水器安裝，要在入冬時讓民眾對一氧化碳更多認識與警覺。
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