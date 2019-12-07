竹科管理協會成立 幫助下一代開創新產業

新竹市「竹科管理協會」成立大會，今天在竹科車庫餐廳進行，協會將擴散竹科管理經驗，讓竹科資深人才有一平台，能奉獻畢生所學，幫助下一代開創新產業。

籌備主委李道霖表示，「竹科管理協會」集結跨領域菁英成立，會員有參與首波半導體技術引進的前工研院董事長史欽泰、交大副校長林一平、天來創新董事長陳來助、清大教授、工研院主管及知名醫師、律師、會計師、建築師、將軍、竹科重要企業、管理局主管等。

希望合群力、集群智，一起扶持、一同成長，「發揚孫運璿院長開創台灣半導體產業精神、擴散竹科管理經驗」，開創台灣的新産業，為新時代的竹科開路。

李道霖指出，竹科已經將近40年了，若半導體大廠的退休或資深技術副總來幫年輕人上半導體製程的課程，一定是台灣、甚至全世界最精彩的課程，未來「竹科管理協會」要在這方面扮演重要的角色。