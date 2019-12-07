竹科管理協會成立 幫助下一代開創新產業
新竹市「竹科管理協會」成立大會，今天在竹科車庫餐廳進行，協會將擴散竹科管理經驗，讓竹科資深人才有一平台，能奉獻畢生所學，幫助下一代開創新產業。
籌備主委李道霖表示，「竹科管理協會」集結跨領域菁英成立，會員有參與首波半導體技術引進的前工研院董事長史欽泰、交大副校長林一平、天來創新董事長陳來助、清大教授、工研院主管及知名醫師、律師、會計師、建築師、將軍、竹科重要企業、管理局主管等。
希望合群力、集群智，一起扶持、一同成長，「發揚孫運璿院長開創台灣半導體產業精神、擴散竹科管理經驗」，開創台灣的新産業，為新時代的竹科開路。
李道霖指出，竹科已經將近40年了，若半導體大廠的退休或資深技術副總來幫年輕人上半導體製程的課程，一定是台灣、甚至全世界最精彩的課程，未來「竹科管理協會」要在這方面扮演重要的角色。
今天的成立大會首先由奉獻尖石偏鄉已近60年的天主教耶穌肋傷修女會88歲趙秀容修女、佛教印順導師隨侍、前法雨精舍住持80歲明聖法師進行祝福，史欽泰致贈新竹市竹科管理協會成立大會墨寶，以「竹科感謝您，發揚竹科開創者-孫運璿院長精神」為主題發表演講。協會並邀請史欽泰為榮與譽理事長及孫璐西教授為榮譽顧問，同時選出第一屆理、監事。
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