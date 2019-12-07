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竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

2019-12-07 12:35聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

竹東舊台泥特色公園設置了小朋友喜愛的沙坑、溜滑梯。圖／新竹縣政府提供
竹東舊台泥特色公園設置了小朋友喜愛的沙坑、溜滑梯。圖／新竹縣政府提供
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竹東又多一特色公園！台灣水泥竹東廠自2000年停止作業，新竹縣政府向中央爭取經費，將台泥舊廠區的閒置空間打造為友善公園綠地空間，今年3月動工，目前工程已大致完工，近期縣府將驗收，預計年底就可啟用。

縣府農業處表示，台泥舊廠區特色公園位於台泥自辦市地重劃區核心地帶，是竹東鎮唯一的都市重劃區，近年來附近有不少建商進駐開發，農業處在106年向行政院客家委員會提出申請，希望透過改造台泥舊廠區所留下的閒置空間，提供竹東鎮友善親子空間的新興亮點。

特色公園的基地7500平方公尺，綠覆面積達六成，其中兒童遊憩設施採用共融式設計，拋開罐頭遊具的使用，讓孩子可以在公園盡情訓練手眼協調及培養學童專注力，更廢物利用將台泥留下來的舊涵管，改造為可供孩子玩耍的設施，也設置了小朋友喜愛的沙坑、溜滑梯，另還設計兩座紫藤花廊道，透過生態來造景。

農業處指出，目前公園硬體設已大致完成，不過照明部分仍須等台電接好電線，近期將前往驗收，預計年底就可啟用，公園後續維護管理也將交由竹東鎮公所負責。

至於家長關心的廁所部分，目前公園並無設置廁所，民眾可到附近的便利商店、國光客運使用，農業處表示，會再與公所協商是否設置流動廁所；而洗手台的部分，會請廠商拉水線，在公園內設置簡易洗手區，讓民眾能就近清洗。

竹東舊台泥特色公園廢物利用，將台泥留下來的舊涵管，改造為可供孩子玩耍的設施。圖／...
竹東舊台泥特色公園廢物利用，將台泥留下來的舊涵管，改造為可供孩子玩耍的設施。圖／新竹縣政府提供
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兒童遊憩設施採用共融式設計，拋開罐頭遊具的使用，讓孩子可以在公園盡情訓練手眼協調...
兒童遊憩設施採用共融式設計，拋開罐頭遊具的使用，讓孩子可以在公園盡情訓練手眼協調及培養學童專注力。圖／新竹縣政府提供
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台灣水泥竹東廠自2000年停止作業，新竹縣政府向中央爭取經費，將台泥舊廠區的閒置...
台灣水泥竹東廠自2000年停止作業，新竹縣政府向中央爭取經費，將台泥舊廠區的閒置空間打造為友善公園綠地空間，今年3月動工，目前工程已大致完工。圖／新竹縣政府提供
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竹東舊台泥特色公園設置了小朋友喜愛的沙坑、溜滑梯。圖／新竹縣政府提供
竹東舊台泥特色公園設置了小朋友喜愛的沙坑、溜滑梯。圖／新竹縣政府提供
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重劃區

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