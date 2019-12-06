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河馬樂樂 竹市吉祥物行銷大使

2019-12-06 23:05聯合報 記者王駿杰／新竹報導

新竹市府昨推出專屬吉祥物河馬樂樂，市長林智堅授證聘為新竹市的行銷大使，林智堅說，河馬樂樂除了28日會在動物園開園活動中走透透，明年台灣設計展、後年的台灣燈會等大型活動，都會借助樂樂的活力與高人氣行銷功力，為竹市打開知名度，讓所有人看見新竹市。
新竹市府昨推出專屬吉祥物河馬樂樂，由市長林智堅授證擔任行銷大使，為動物園開園等大...
新竹市府昨推出專屬吉祥物河馬樂樂，由市長林智堅授證擔任行銷大使，為動物園開園等大型活動行銷。 記者王駿杰／攝影
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桃園、苗栗等縣市都有專屬的吉祥物，新竹市的吉祥物河馬樂樂昨在新竹公園亮相，穿著生態解說員服裝、頭戴遮陽帽、打上童軍領巾、背著「樂樂」背包，圓滾滾的樂樂一出場就「失控」，一下跑上台拿拖把拖地，一下滿場飛奔，跟現場小朋友擊掌，又熱情擁抱致詞中的林智堅，活潑可愛的萌樣逗得小朋友爆笑不斷。

林智堅說，河馬樂樂將成為新竹市的行銷大使，未來竹市的重大活動包括28日動物園啟用等都會借助河馬樂樂行銷，市立動物園創立於1936年，是全台原址現存最久的動物園，陪伴新竹人成長，憶起兒時到動物園的景象至今難忘，希望能將民眾共同的回憶找回來。

新竹市府昨推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，聘任穿上玩偶裝...
新竹市府昨推出專屬吉祥物「真人版」河馬樂樂，由市長林智堅親自授證，聘任穿上玩偶裝的樂樂為新竹市「行銷大使」，今後將替市府行銷大型重要活動。 記者王駿杰／攝影
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市府產發處指出，28日動物園開幕，大家可走進由日本設計師「森田重」參考德國哈根貝克動物園大門設計的大象門，和吉祥物河馬樂樂一起互動，重溫兒時記憶。

市府也預告迎接動物園開園，即日起河馬樂樂會趴趴走，搭高鐵、坐公車、騎YouBike，不定時現身給民眾驚喜，12日至21日市府將在新竹公園風live house舉辦新竹講－城市美感的8堂課，其中有3堂課會提到動物園的歷史與未來展望，樂樂也會現身與民同樂。

新竹動物園河馬

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