桃市連3年推修剪樹木認證 今年189人合格創新高

行道樹、景觀樹木屢傳遭剃頭、攔腰砍等修剪不當，導致樹木倒伏斷落或衰弱死亡等事件發生，桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，累計189人合格，今天由工務局長賴宇亭發放合格證書，工務局統計，3年來總計發出335張合格證書，明年可望達標500人，後年起將要求取得合格證書的廠商才得承攬轄內樹木修剪作業。

桃園市工務局辦理的樹木修剪訓練暨認證作業，主要針對台電公司、維護廠商、區公所所屬等景觀從業人員進行訓練，從106年先試辦1場有42人合格，去年起擴大辦理至4梯次，訓練課程涵蓋樹木生理基礎學、樹木修剪與實作、景觀樹木判定與職安與機具安全操作等項目。

樹木修剪「眉角」不少，工務局今年訓練課程特別加強示範修剪下刀方法、不良枝判定標準、疏刪及短截判定修剪等要領，為讓學員從做中學，除了提供小枝條供練習使用外，今年更加碼出動吊卡車將大型喬木運送至教室外供學員現場操刀，老師從旁教導下刀是否正確。

工務局指出，受測學員上完課後要先通過學科，筆試60分及格再進入術科，分別進行術科鑑別測驗與實作測驗，鑑別測驗為指定樹種前模擬修剪，實作測驗則要在40分鐘內在三角梯上將樹木正確修剪完成，2項術科都要達到及格標準，才能順利獲發樹木修剪認證合格證書。

賴宇亭今天下午頒發合格證書時表示，正確的樹木不良枝、疏刪、短截判定修剪，好處多多，提升樹木美觀、健康生長、防患風災，也可促進樹體通風及採光良好，減少病蟲害。