親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／悍將隊開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

桃市連3年推修剪樹木認證 今年189人合格創新高

2019-12-06 20:31聯合報 記者張裕珍／即時報導

行道樹、景觀樹木屢傳遭剃頭、攔腰砍等修剪不當，導致樹木倒伏斷落或衰弱死亡等事件發生，桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，累計189人合格，今天由工務局長賴宇亭發放合格證書，工務局統計，3年來總計發出335張合格證書，明年可望達標500人，後年起將要求取得合格證書的廠商才得承攬轄內樹木修剪作業。

桃園市工務局辦理的樹木修剪訓練暨認證作業，主要針對台電公司、維護廠商、區公所所屬等景觀從業人員進行訓練，從106年先試辦1場有42人合格，去年起擴大辦理至4梯次，訓練課程涵蓋樹木生理基礎學、樹木修剪與實作、景觀樹木判定與職安與機具安全操作等項目。

樹木修剪「眉角」不少，工務局今年訓練課程特別加強示範修剪下刀方法、不良枝判定標準、疏刪及短截判定修剪等要領，為讓學員從做中學，除了提供小枝條供練習使用外，今年更加碼出動吊卡車將大型喬木運送至教室外供學員現場操刀，老師從旁教導下刀是否正確。

工務局指出，受測學員上完課後要先通過學科，筆試60分及格再進入術科，分別進行術科鑑別測驗與實作測驗，鑑別測驗為指定樹種前模擬修剪，實作測驗則要在40分鐘內在三角梯上將樹木正確修剪完成，2項術科都要達到及格標準，才能順利獲發樹木修剪認證合格證書。

賴宇亭今天下午頒發合格證書時表示，正確的樹木不良枝、疏刪、短截判定修剪，好處多多，提升樹木美觀、健康生長、防患風災，也可促進樹體通風及採光良好，減少病蟲害。

桃園市辦理樹木修剪認證合格人數逐年增加，去年104人、今年189人，工務局預估明年持續辦理可達成初步設定目標500人，未來將規定承攬樹木修剪作業的廠商，除了要有工程相關證照，還要拿到桃園市修剪作業技術合格證，才能修剪桃園市公園綠地景觀樹木、行道樹。

桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，累計189...
桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，累計189人合格，今天由工務局長賴宇亭（中）發放合格證書。圖／桃園市工務局提供
分享
桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，術科測驗要...
桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，術科測驗要求學員在40分鐘內在三角梯上將樹木正確修剪完成。圖／桃園市工務局提供
分享
桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，術科測驗要...
桃園市工務局連續3年推動樹木修剪訓練暨認證作業，今年一口氣辦理4場次，術科測驗要求學員在40分鐘內在三角梯上將樹木正確修剪完成。圖／桃園市工務局提供
分享

行道樹台電

延伸閱讀

威力盃／「天線寶寶」曹以諺打優於投 桃園市挺...

強化客船檢查及管理、加速汰換老舊客船 保障乘...

幫你找到回家的路 桃市新購指紋建檔系統亮相

桃市警局保大隊長 疑住處輕生

相關新聞

天冷下雨拜票跑行程…蝸牛車差點翻車 臉書PO尋人啟事

2019-12-06 18:19

幫你找到回家的路 桃市新購指紋建檔系統亮相

2019-12-06 15:47

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

桃園蘆竹路面竟崩塌一塊 初步研判護岸老舊裂縫惹禍

2019-12-06 14:19

大選維安演練員警扮抗議民眾 吸引路人多看幾眼

2019-12-06 13:19

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

苗栗預算25年沒刪 國民黨議員：核實編列、刪不下手

2019-12-06 12:14

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

苗栗縣農業處推出保育桌曆 加碼100份半小時秒殺

2019-12-06 09:06

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

桃園彩色海芋季 種球全進口 挨批無助台灣農業

2019-12-05 23:30

20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 23:21

苗栗第3處小作所 頭份「慢飛天使．566工坊」 揭牌

2019-12-05 23:16

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

2019-12-05 19:37

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

竹縣長照中心第2分站 關西照管分站啟用

2019-12-05 16:49

龍潭茶屋造型活動中心 邀你品茗推廣茶文化

2019-12-05 16:44
看更多

熱門文章

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇

2019-12-06 07:21

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

2019-12-05 22:09

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中

2019-12-06 11:41

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行

2019-12-06 10:24

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

新北借書證擴大服務 可借北北基桃

2019-12-05 23:36

台61線創舉 線西爭取設休息區

2019-12-05 23:59

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

全台最老台南竹溪寺 「到處都是寶」

2019-12-05 23:07

20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 23:21

冬至「南門好食袋」名攤好料福袋 7日開賣

2019-12-06 07:37

彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

2019-12-06 00:00

環狀線隔音牆降噪 請北捷提改善計畫

2019-12-06 00:25

北捷出口音樂節壓軸場 頂好廣場LED水流造景同步點亮

2019-12-06 07:28

台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

2019-12-06 11:29

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

淡海新市鎮智駕電動巴士 2020年1月提前亮相

2019-12-06 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top