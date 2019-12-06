天冷下雨拜票跑行程…蝸牛車差點翻車 臉書PO尋人啟事

苗栗縣第二選區民進黨立委參選人徐定禎（右）騎著鍋牛車，追垃圾車掃街拜票。圖／翻攝徐定禎臉書 分享 facebook 天氣冷颼颼，苗栗又下起雨，苗栗縣立委參選人穿起雨衣掃街拜票，做足保暖裝備，站路口、跑行程，防寒措施全副武裝。

苗栗縣民進黨第二選區立委參選人徐定禎前天傍晚騎蝸牛車追垃圾車，因為路口風大在頭份市銀河路附近翻車，當下有波及一輛汽車，但汽車駕駛當下說沒關係，也沒有留下資料就離去，徐定禎昨在臉書粉絲團PO出「徵人啟示」，如果需要賠償或是相關事宜，請車主跟他們粉絲專頁聯繫。

徐定禎競選團隊說，當下發生時，太臨時，徐定禎差點被鍋牛車壓到地上，好在反應很快，鍋牛車的頂部有破損，當下碰撞到一輛汽車，刮到汽車，當時車主說沒關係，徐定禎很過意不去，希望可以找到當事人，做好損壞賠償，以示負責，因此在臉書PO出「徵人啟事」，希望找到當時汽車駕駛，最後還寫「這年頭拜票真的難命拼…」、「風大雨大注意保暖與安全」。

天氣冷颼颼，立委參選人一早站路口拜票，民進黨苗栗第一選區參選人、縣議員羅貴星一早站路口，若要到竹南站路口，清晨5點就要起床，從三義鄉出發，最遲6點半前要到竹南，幕僚也要陪站路口，幕僚說，「要對抗不是天冷，是每天早上從被窩爬起來的意志力」，擔任舉牌手時，舉牌迎風面冷風吹著，大家都會準備暖暖包，穿發熱衣，都是必備的保暖物。

苗栗縣第二選區國民黨爭取連任的立委徐志榮，本身就比較不怕冷，但隨著天氣轉變，每天早上一定會喝太太準備的公館紅棗乾加枸杞的熱茶，還會隨身帶在車上，有空時就會喝，保暖身體。