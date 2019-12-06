親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／買手機先「刷臉」中國監控全面進化

范冰冰無畏大肚被拍 不顧網友勸告做「驚人動作」

天冷下雨拜票跑行程…蝸牛車差點翻車 臉書PO尋人啟事

2019-12-06 18:19聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣第二選區民進黨立委參選人徐定禎（右）騎著鍋牛車，追垃圾車掃街拜票。圖／翻攝...
苗栗縣第二選區民進黨立委參選人徐定禎（右）騎著鍋牛車，追垃圾車掃街拜票。圖／翻攝徐定禎臉書
分享
天氣冷颼颼，苗栗又下起雨，苗栗縣立委參選人穿起雨衣掃街拜票，做足保暖裝備，站路口、跑行程，防寒措施全副武裝。

苗栗縣民進黨第二選區立委參選人徐定禎前天傍晚騎蝸牛車追垃圾車，因為路口風大在頭份市銀河路附近翻車，當下有波及一輛汽車，但汽車駕駛當下說沒關係，也沒有留下資料就離去，徐定禎昨在臉書粉絲團PO出「徵人啟示」，如果需要賠償或是相關事宜，請車主跟他們粉絲專頁聯繫。

徐定禎競選團隊說，當下發生時，太臨時，徐定禎差點被鍋牛車壓到地上，好在反應很快，鍋牛車的頂部有破損，當下碰撞到一輛汽車，刮到汽車，當時車主說沒關係，徐定禎很過意不去，希望可以找到當事人，做好損壞賠償，以示負責，因此在臉書PO出「徵人啟事」，希望找到當時汽車駕駛，最後還寫「這年頭拜票真的難命拼…」、「風大雨大注意保暖與安全」。

天氣冷颼颼，立委參選人一早站路口拜票，民進黨苗栗第一選區參選人、縣議員羅貴星一早站路口，若要到竹南站路口，清晨5點就要起床，從三義鄉出發，最遲6點半前要到竹南，幕僚也要陪站路口，幕僚說，「要對抗不是天冷，是每天早上從被窩爬起來的意志力」，擔任舉牌手時，舉牌迎風面冷風吹著，大家都會準備暖暖包，穿發熱衣，都是必備的保暖物。

苗栗縣第二選區國民黨爭取連任的立委徐志榮，本身就比較不怕冷，但隨著天氣轉變，每天早上一定會喝太太準備的公館紅棗乾加枸杞的熱茶，還會隨身帶在車上，有空時就會喝，保暖身體。

苗栗縣第一選區台灣民眾黨參選人朱哲成說，穿上雨衣掃街拜票，遇到熱心攤販，特別送上薑茶，感到特別溫暖。

苗栗縣第一選區民進黨立委參選人、縣議員羅貴星（左）一早站路口，跟民眾問好。圖／翻...
苗栗縣第一選區民進黨立委參選人、縣議員羅貴星（左）一早站路口，跟民眾問好。圖／翻攝羅貴星臉書
分享
苗栗縣第二選區民進黨立委參選人徐定禎騎著鍋牛車，追垃圾車掃街拜票，前天晚間風太大...
苗栗縣第二選區民進黨立委參選人徐定禎騎著鍋牛車，追垃圾車掃街拜票，前天晚間風太大，鍋牛車翻車，波及到汽車，當下對方說沒關係，他過意不去，在粉絲團PO出徵人啟事。圖／翻攝徐定禎臉書
分享
民眾黨立委參選人朱哲成穿雨衣跑拜票，攤販送上暖暖薑茶。圖／朱哲成提供
民眾黨立委參選人朱哲成穿雨衣跑拜票，攤販送上暖暖薑茶。圖／朱哲成提供
分享

徐定禎拜票2020選舉2020選舉苗栗縣立委

延伸閱讀

跑行程遇塞車 朱立倫：柯文哲的盲腸造成台北市...

影／楊蕙如家附近拜票 朱立倫怒：不用拉到她的...

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

賴清德推薦徐定禎好人才 做什麼像什麼協助苗栗...

相關新聞

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

幫你找到回家的路 桃市新購指紋建檔系統亮相

2019-12-06 15:47

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

桃園蘆竹路面竟崩塌一塊 初步研判護岸老舊裂縫惹禍

2019-12-06 14:19

大選維安演練員警扮抗議民眾 吸引路人多看幾眼

2019-12-06 13:19

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

苗栗預算25年沒刪 國民黨議員：核實編列、刪不下手

2019-12-06 12:14

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

苗栗縣農業處推出保育桌曆 加碼100份半小時秒殺

2019-12-06 09:06

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

桃園彩色海芋季 種球全進口 挨批無助台灣農業

2019-12-05 23:30

20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 23:21

苗栗第3處小作所 頭份「慢飛天使．566工坊」 揭牌

2019-12-05 23:16

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

2019-12-05 19:37

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

竹縣長照中心第2分站 關西照管分站啟用

2019-12-05 16:49

龍潭茶屋造型活動中心 邀你品茗推廣茶文化

2019-12-05 16:44

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

中原大學登山社五十周年 全人精神護山愛林回饋社會

2019-12-05 14:20

玩絹印聽故事 新竹縣故事派對系列活動開跑

2019-12-05 13:51

五迷快來搭！機捷五月天演唱會專屬彩繪列車今上路

2019-12-05 13:32

玖壹壹、黃明志同台飆唱 鐵玫瑰音樂節周末大咖齊聚

2019-12-05 13:11
看更多

熱門文章

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道

2019-12-05 19:37

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

2019-12-05 22:09

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思

2019-12-05 21:06

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇

2019-12-06 07:21

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中

2019-12-06 11:41

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行

2019-12-06 10:24

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法

2019-12-05 19:46

新北借書證擴大服務 可借北北基桃

2019-12-05 23:36

台61線創舉 線西爭取設休息區

2019-12-05 23:59

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

2019-12-06 00:00

全台最老台南竹溪寺 「到處都是寶」

2019-12-05 23:07

冬至「南門好食袋」名攤好料福袋 7日開賣

2019-12-06 07:37

20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 23:21

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

淡水閒置空地改造 議員爭取活化成公園

2019-12-05 19:03

環狀線隔音牆降噪 請北捷提改善計畫

2019-12-06 00:25

台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

2019-12-06 11:29

北捷出口音樂節壓軸場 頂好廣場LED水流造景同步點亮

2019-12-06 07:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top